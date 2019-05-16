Участников акций протеста в Екатеринбурге арестовали на 125 суток
12:05, 16 Май 2019
ЕТВ узнал имена и сроки всех задержанных.
Протестующих против застройки сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге накануне, 15 мая, приговорили к аресту на срок от двух до десяти суток. Всего под стражу по статье 20.1 КоАП РФ (части 1 и 2) — мелкое хулиганство — попал 21 человек. Постановления суда еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. Совокупно протестующим придется отсидеть 125 суток.
По обе стороны забора
О чем говорят друг с другом сторонники храма святой Екатерины и защитники сквера у театра драмы.
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
ЕТВ узнал имена всех задержанных, а также время, которое они проведут в СИЗО.
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
Сейчас идет сбор денег для задержанных на еду, воду и средства гигиены. Номер карты Сбербанка: 4276 1628 8788 2378. «Надо поддержать. Участвую», — написал в Twitter экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
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