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Участников акций протеста в Екатеринбурге арестовали на 125 суток

12:05, 16 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
ЕТВ узнал имена и сроки всех задержанных.

Протестующих против застройки сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге накануне, 15 мая, приговорили к аресту на срок от двух до десяти суток. Всего под стражу по статье 20.1 КоАП РФ (части 1 и 2) — мелкое хулиганство — попал 21 человек. Постановления суда еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. Совокупно протестующим придется отсидеть 125 суток.

По обе стороны забора
О чем говорят друг с другом сторонники храма святой Екатерины и защитники сквера у театра драмы.
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Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ

ЕТВ узнал имена всех задержанных, а также время, которое они проведут в СИЗО.
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Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ

Сейчас идет сбор денег для задержанных на еду, воду и средства гигиены. Номер карты Сбербанка: 4276 1628 8788 2378. «Надо поддержать. Участвую», — написал в Twitter экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Скверная история, суд, полиция, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, Екатеринбург
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