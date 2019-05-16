Участников акций протеста в Екатеринбурге арестовали на 125 суток

Протестующих против застройки сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге накануне, 15 мая, приговорили к аресту на срок от двух до десяти суток. Всего под стражу по статье 20.1 КоАП РФ (части 1 и 2) — мелкое хулиганство — попал 21 человек. Постановления суда еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. Совокупно протестующим придется отсидеть 125 суток.