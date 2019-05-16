Строительство храма святой Екатерины продолжится вопреки протестам
13:28, 16 Май 2019
Утром губернатор Евгений Куйвашев собрал срочное совещание.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утром 16 мая собрал экстренное совещание на фоне акций протеста в Екатеринбурге. В мероприятии участвовали мэр города Александр Высокинский, глава РМК Игорь Алтушкина, глава УГМК Андрей Козицын, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и другие, пишет департамент информполитики Свердловской области.
Строительство храма святой Екатерины продолжится, несмотря на акции протеста. Взамен сквера власти хотят заняться городскими парками и скверами в других местах. «Мне кажется, что Фонд Святой Екатерины должен взять повышенные обязательства по озеленению города», — заявил Евгений Куйвашев.
Ранее экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире «Эха Москвы» прокомментировал действия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева так: «Губернатор за какие-то личные услуги рассчитался за храм [сквером] и должен сейчас это остановить. Вообще ничего нельзя строить в скверах. Это моя принципиальная позиция».
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О чем говорят друг с другом сторонники храма святой Екатерины и защитники сквера у театра драмы.
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