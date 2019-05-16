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Ройзман: «Губернатор расплатился сквером за храм»

13:03, 16 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Экс-мэр Екатеринбурга не стал обещать, что пойдет к Драмтеатру на акции протеста.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не исключил, что придет в сквер у Драмтеатра, где несколько дней проходят акции протеста. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик заявил, что ведет себя «выдержанно», потому что от него «много зависит».

«Я однозначно за сквер. В скверах нельзя строить вообще ничего. Ни одно дерево в городе трогать нельзя. Люди гуляют в сквере, с колясками, а вот тут — бах и забор поставили», — сказал Евгений Ройзман. Ранее он призвал собирать деньги на помощь задержанным.
По обе стороны забора
Евгений Ройзман
блогер, общественный деятель
Губернатор за какие-то личные услуги рассчитался за храм [сквером] и должен сейчас это остановить. Вообще ничего нельзя строить в скверах. Это моя принципиальная позиция.
Евгений Ройзман
Протестующих против застройки сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге накануне, 15 мая, приговорили к аресту на срок от двух до десяти суток. Всего под стражу по статье 20.1 КоАП РФ (части 1 и 2) — мелкое хулиганство — попал 21 человек.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Скверная история, Ройзман, сквер у Драмтеатра, конфликт, Евгений Ройзман
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