Путин предложил провести опрос по строительству храма святой Екатерины

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Есть простой способ — провести опрос. В этом и есть принцип демократии», -заявил Владимир Путин. Президент признался , что слышал о протесте в Екатеринбурге только мельком. « Это ваша региональная история». Владимир Путин

также посоветовал городским властям высадить рядом другой сквер.