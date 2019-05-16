Путин предложил провести опрос по строительству храма святой Екатерины
18:43, 16 Май 2019
Президент узнал о протестах за сквер в столице Урала.
Президент РФ Владимир Путин предложил свердловским властям провести опрос по строительству храма святой Екатерины. Об этом глава государства заявил на медиафоруме ОНФ. «Если речь о жителях этого района, их мнение нужно учесть. Храм должен объединять, а не разъединять. Есть простой способ — провести опрос. В этом и есть принцип демократии», -заявил Владимир Путин. Президент признался, что слышал о протесте в Екатеринбурге только мельком. «Это ваша региональная история». Владимир Путин также посоветовал городским властям высадить рядом другой сквер.
После протестов в Екатеринбурге уже провели опрос жителей по этому вопросу. Согласно исследованию фонда «Социум», 55% жителей города не хотят, чтобы храм строили на выбранном месте, 60% опрошенных требуют провести референдум.
По обе стороны забора
О чем говорят друг с другом сторонники храма святой Екатерины и защитники сквера у театра драмы.
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