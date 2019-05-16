ОМОН оттеснил защитников сквера в Екатеринбурге от глухого забора

На третий день противостояния в сквер пришло гораздо больше людей. По примерным и неофициальными подсчетам число вышедших 15 мая на защиту сквера увеличилось до пяти тысяч. Как ни странно, сегодня было больше музыки. А к традиционным лозунгам «Мы за сквер!» и «Это наш город!» добавились новые. И более конкретные: «Мы из сквера не уйдем», «Нас все больше каждый день», «С нами вся Россия» (и это, судя по трансляциям ЕТВ, правда), «Урал — это свобода» и «Долой назначенцев». Последнее, скорее всего, относилось не только к мэру Высокинскому, который был назначен в сентябре 2018 года, но и к губернатору Куйвашеву, который, победив на выборах, фактически назначенцем не является.

Глава региона, проведя 14 мая единственную встречу с узким кругом представителей конфликтующих сторон, оставил попытки урегулировать ситуацию. В то время, когда тысячи екатеринбуржцев собирались на стихийную акцию протеста и настаивали на необходимости диалога с властью, Евгений Куйвашев комментировал результат футбольного матча в Instagram, находясь не в городе, где сформировался самый мощный за последние два десятилетия протест, а в Питере. Но, если бы пришел в сквер, то узнал, что и среди его защитников есть поклонники «Урала», радующиеся за екатеринбургский клуб, второй раз в истории вышедший в финал Кубка России.