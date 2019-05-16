ОМОН оттеснил защитников сквера в Екатеринбурге от глухого забора
С защитникам сквера на третий день стихийной акции разговаривали только представители екатеринбургской епархии. К протоиерею и настоятелю Храма-На-Крови Максиму Миняйло присоединились коллеги. Они не спеша объясняли мгновенно собирающимися возле них горожанам, зачем нужен храм святой Екатерины, что такое вера и почему бог допускает насилие, применяемое сотрудниками правопорядка к собравшимся на набережной.
Участок, на котором планируется воздвигнуть 66-метровый храм, сегодня начали ограждать капитальным забором. И первым делом закрыли от посторонних глаз вид на территорию со стороны театра драмы. Кроме того, сотрудники полиции перекрыли проход по набережной, оставив горожанам только тротуар по улице Ельцина. С одной стороны, помимо людей в бронежилетах и касках, путь преграждал автомобиль ОМОНа. С другой — 2-летняя немецкая овчарка Локи. И он, и его хозяин позволяли всем желающим трепать пса за уши и гладить по умной морде.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
На третий день противостояния в сквер пришло гораздо больше людей. По примерным и неофициальными подсчетам число вышедших 15 мая на защиту сквера увеличилось до пяти тысяч. Как ни странно, сегодня было больше музыки. А к традиционным лозунгам «Мы за сквер!» и «Это наш город!» добавились новые. И более конкретные: «Мы из сквера не уйдем», «Нас все больше каждый день», «С нами вся Россия» (и это, судя по трансляциям ЕТВ, правда), «Урал — это свобода» и «Долой назначенцев». Последнее, скорее всего, относилось не только к мэру Высокинскому, который был назначен в сентябре 2018 года, но и к губернатору Куйвашеву, который, победив на выборах, фактически назначенцем не является.
Глава региона, проведя 14 мая единственную встречу с узким кругом представителей конфликтующих сторон, оставил попытки урегулировать ситуацию. В то время, когда тысячи екатеринбуржцев собирались на стихийную акцию протеста и настаивали на необходимости диалога с властью, Евгений Куйвашев комментировал результат футбольного матча в Instagram, находясь не в городе, где сформировался самый мощный за последние два десятилетия протест, а в Питере. Но, если бы пришел в сквер, то узнал, что и среди его защитников есть поклонники «Урала», радующиеся за екатеринбургский клуб, второй раз в истории вышедший в финал Кубка России.
А вообще, в сквере сегодня было красиво. Особенно когда начался флешмоб «Включи свет», и тысячи людей зажгли фонарики и экраны смартфонов и настоящие, специально принесенные ручные и налобные фонари. И почти абсолютная идиллия, если не смотреть в сторону глухого забора, наступила когда Антон Чурбанов, владелец бара «Время Ч» принес коробку с пятью десятками чебуреков. Их, конечно, не хватило на всех — только Христос мог накормить пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами.
Но кому-то повезло, а те, кому жирные калорийные чебуреки не достались, порадовались за находящихся рядом. «Люди прекрасные. Предлагают термосы с чаем», — это, наверное, самый важный итог третьего дня противостояния горожан.
Но были и неприятные моменты. ОМОН довольно жестко оттеснил собравшихся от забора. В толпе встречались провокаторы, бросающие петарды в полицейских и выкрикивающие нецензурные кричалки. Сообщается и о нескольких задержанных (точную цифру пока узнать не удалось).
А в ближайшее время (возможно, уже сегодня ночью) глухая ограда на четыре года закроет от горожан территорию сквера. Тем не менее, горожане, уходя из сквера коло полуночи прощались с полицейским: «Спасибо. До завтра».
Те же, кто остался, были выдавлены ОМОНом к фонтану, который находится примерно в 50 метрах от забора.
Фото: Мария Войнакова