«Огромные молодцы»: Оксимирон поддержал протестующих в Екатеринбурге
08:16, 16 Май 2019
Рэпер написал твит о противостоянии в сквере у Драмтеатра, его уже лайкнули четыре тысячи человек.
Самый популярный в России рэпер, Oxxxymiron, в своем микроблоге на Twitter поддержал протестующих в Екатеринбурге. Он назвал горожан, которые уже три дня подряд приходят в сквер на Октябрьской площади, «огромными молодцами», а также раскритиковал действия властей в этом конфликте.
Фото: скрин с твиттера Оксимирона
Ранее протестующих поддержала екатеринбургская певица Лиза Монеточка, а также бизнес — косметический гигант «Золотое яблоко» позвал горожан в сквер на флешмоб «Включи свет», а ювелирная марка Avgvst и ее владелица Наталья Брянцева назвали горожан «силой».
Фото: скрин с инстаграм аккаунта Avgvst
Экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец высказался о происходящем в Екатеринбурге в своем Instagram. Он одновременно раскритиковал выбор места для храма, заявив, что храм нужнее в «богом забытом районе», обвинил журналистов и блогеров в попытке нажиться на хайпе вокруг протеста и осудил участников, которые во второй день протеста кричали, что «кто не прыгает, тот за храм».
«Делайте паузы, прислушивайтесь к внутреннему голосу, не поддавайтесь на провокации. Екатеринбург — город хороших и умных людей. Да будет так», — посоветовал Бобунец.
Фото: инстаграм Сергея Бобунца
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