«Огромные молодцы»: Оксимирон поддержал протестующих в Екатеринбурге

«

,

,

«

,

,

«

,





« Делайте паузы , прислушивайтесь к внутреннему голосу , не поддавайтесь на провокации. Екатеринбург — город хороших и умных людей. Да будет так», — посоветовал Бобунец.



Экс-лидерСмысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец высказался о происходящем в Екатеринбурге в своем Instagram. Он одновременно раскритиковал выбор места для храмазаявивчто храм нужнее вбогом забытом районе», обвинил журналистов и блогеров в попытке нажиться на хайпе вокруг протеста и осудил участниковкоторые во второй день протеста кричаличтокто не прыгаеттот за храм».