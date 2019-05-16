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«Огромные молодцы»: Оксимирон поддержал протестующих в Екатеринбурге

08:16, 16 Май 2019
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Фото: instagram.com/norimyxxxo
Рэпер написал твит о противостоянии в сквере у Драмтеатра, его уже лайкнули четыре тысячи человек.
Самый популярный в России рэпер, Oxxxymiron, в своем микроблоге на Twitter поддержал протестующих в Екатеринбурге. Он назвал горожан, которые уже три дня подряд приходят в сквер на Октябрьской площади, «огромными молодцами», а также раскритиковал действия властей в этом конфликте.
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Фото: скрин с твиттера Оксимирона

Ранее протестующих поддержала екатеринбургская певица Лиза Монеточка, а также бизнес — косметический гигант «Золотое яблоко» позвал горожан в сквер на флешмоб «Включи свет», а ювелирная марка Avgvst и ее владелица Наталья Брянцева назвали горожан «силой».
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Фото: скрин с инстаграм аккаунта Avgvst

Экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец высказался о происходящем в Екатеринбурге в своем Instagram. Он одновременно раскритиковал выбор места для храма, заявив, что храм нужнее в «богом забытом районе», обвинил журналистов и блогеров в попытке нажиться на хайпе вокруг протеста и осудил участников, которые во второй день протеста кричали, что «кто не прыгает, тот за храм».

«Делайте паузы, прислушивайтесь к внутреннему голосу, не поддавайтесь на провокации. Екатеринбург — город хороших и умных людей. Да будет так», — посоветовал Бобунец.
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Фото: инстаграм Сергея Бобунца

Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Скверная история, храм Святой Екатерины, протест, Екатеринбург
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