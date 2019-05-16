На «Иннопром-2019» записались уже 80 стран

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В этом году на площадках « Иннопрома» пройдут несколько международных промышленных форумов , в том числе русско-турецкий , русско-австрийский и российско-немецкий , рассказала министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова.





Стенд Свердловской области на этот раз оформят в эко-стиле , использовав больше дерева и зелени. Региональная площадка расположится в третьем и четвертом павильонах и на этот раз не будет местом для презентаций компаний их продуктов. Здесь разместят пять тематических зон , в частности о 85-летии Свердловской области , 10-летии « Иннопрома». На стенде презентуют карты инвестиционных проектов и национальных проектов.





Одновременно с « Иннопромом» в соседнем конгресс-холле будет проходить крупный саммит GMIS, на котором ожидаются главы десяти государств.

На индустриальную выставкуИннопром», которая пройдет с 8 по 11 июля 2019 годаприедут представители 80 стран. Стенды уже забронировали компании из АвстрииКазахстанаФранцииТайваняБелоруссииВенгрииИталииКитаяСловакииЧехииЮжной Кореи и Японии. 92% выставочных площадей уже занято.