На «Иннопром-2019» записались уже 80 стран
11:53, 16 Май 2019
Основным партнером выставки в Екатеринбурге станет Турция.
На индустриальную выставку «Иннопром», которая пройдет с 8 по 11 июля 2019 года, приедут представители 80 стран. Стенды уже забронировали компании из Австрии, Казахстана, Франции, Тайваня, Белоруссии, Венгрии, Италии, Китая, Словакии, Чехии, Южной Кореи и Японии. 92% выставочных площадей уже занято.
В этом году на площадках «Иннопрома» пройдут несколько международных промышленных форумов, в том числе русско-турецкий, русско-австрийский и российско-немецкий, рассказала министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова.
Стенд Свердловской области на этот раз оформят в эко-стиле, использовав больше дерева и зелени. Региональная площадка расположится в третьем и четвертом павильонах и на этот раз не будет местом для презентаций компаний их продуктов. Здесь разместят пять тематических зон, в частности о 85-летии Свердловской области, 10-летии «Иннопрома». На стенде презентуют карты инвестиционных проектов и национальных проектов.
Одновременно с «Иннопромом» в соседнем конгресс-холле будет проходить крупный саммит GMIS, на котором ожидаются главы десяти государств.
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