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На екатеринбургской овощебазе нашли 1,5 тонны санкционных груш

17:01, 16 Май 2019
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Фото: pixabay
Фрукты уничтожат на полигоне. 
Таможенники изъяли 1,5 тонны груш с овощебазы Екатеринбурга. Владелец партии предоставил документы, согласно которым фрукты были выращены в Европе, а значит попадают под санкции, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Кроме того, груши завезли в регион из Белоруссии. Границу закрыли для ввоза фруктов с февраля 2019 года, после того как обнаружили десятки партий без документов. Все груши уничтожат на полигоне.

В апреле сотрудники Россельхознадзора изъяли с екатеринбургской овощебазы 1,5 тонны грибов и фруктов без документов. Было уничтожено 99 килограммов шампиньонов и 1,3 тонны яблок.
По обе стороны забора
О чем говорят друг с другом сторонники храма святой Екатерины и защитники сквера у театра драмы.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, санкции, груши, Россельзознадзор, Свердловская область , Екатеринбург
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