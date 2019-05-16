На екатеринбургской овощебазе нашли 1,5 тонны санкционных груш

Таможенники изъяли 1,5 тонны груш с овощебазы Екатеринбурга. Владелец партии предоставил документы , согласно которым фрукты были выращены в Европе , а значит попадают под санкции , сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Кроме того , груши завезли в регион из Белоруссии. Границу закрыли для ввоза фруктов с февраля 2019 года , после того как обнаружили десятки партий без документов. Все груши уничтожат на полигоне.



