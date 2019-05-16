На екатеринбургской овощебазе нашли 1,5 тонны санкционных груш
17:01, 16 Май 2019
Фрукты уничтожат на полигоне.
Таможенники изъяли 1,5 тонны груш с овощебазы Екатеринбурга. Владелец партии предоставил документы, согласно которым фрукты были выращены в Европе, а значит попадают под санкции, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Кроме того, груши завезли в регион из Белоруссии. Границу закрыли для ввоза фруктов с февраля 2019 года, после того как обнаружили десятки партий без документов. Все груши уничтожат на полигоне.
В апреле сотрудники Россельхознадзора изъяли с екатеринбургской овощебазы 1,5 тонны грибов и фруктов без документов. Было уничтожено 99 килограммов шампиньонов и 1,3 тонны яблок.
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