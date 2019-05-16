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На третий день протестов в Екатеринбурге задержали 70 человек

16:21, 16 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Территорию сквера охраняли 300 силовиков. 
На третий день протестов вокруг строительства храма святой Екатерины полиция задержала 70 человек. Из них трое несовершеннолетних. Цифры озвучил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Территорию охраняли 304 сотрудника полиции и Росгвардии. Всего за три дня полиция составила 102 протокола об административных правонарушениях.

«ГУ МВД России по Свердловской области призывает граждан не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных мероприятиях. Каждому противоправному факту будет дана правовая оценка», — сообщил Валерий Горелых.

Первым задержанным уже вынесли приговор. Под статью о мелком хулиганстве попал 21 человек. По решению суда, они должны провести в тюрьме от двух до девяти суток.
По обе стороны забора
О чем говорят друг с другом сторонники храма святой Екатерины и защитники сквера у театра драмы.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, полиция, храм Святой Екатерины, протесты, протест, Екатеринбург, Валерий Горелых
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