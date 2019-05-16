На третий день протестов в Екатеринбурге задержали 70 человек

На третий день протестов вокруг строительства храма святой Екатерины полиция задержала 70 человек. Из них трое несовершеннолетних. Цифры озвучил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Территорию охраняли 304 сотрудника полиции и Росгвардии. Всего за три дня полиция составила 102 протокола об административных правонарушениях.





« ГУ МВД России по Свердловской области призывает граждан не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных мероприятиях. Каждому противоправному факту будет дана правовая оценка», — сообщил Валерий Горелых.



