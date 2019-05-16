На третий день протестов в Екатеринбурге задержали 70 человек
16:21, 16 Май 2019
Территорию сквера охраняли 300 силовиков.
На третий день протестов вокруг строительства храма святой Екатерины полиция задержала 70 человек. Из них трое несовершеннолетних. Цифры озвучил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Территорию охраняли 304 сотрудника полиции и Росгвардии. Всего за три дня полиция составила 102 протокола об административных правонарушениях.
«ГУ МВД России по Свердловской области призывает граждан не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных мероприятиях. Каждому противоправному факту будет дана правовая оценка», — сообщил Валерий Горелых.
Первым задержанным уже вынесли приговор. Под статью о мелком хулиганстве попал 21 человек. По решению суда, они должны провести в тюрьме от двух до девяти суток.
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