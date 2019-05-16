Мэрия Екатеринбурга прислушалась к совету Путина про храм
19:37, 16 Май 2019
Независимое исследование готовятся провести руководства города и ВЦИОМ.
Мэрия Екатеринбурга согласилась провести независимый опрос по строительству храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Информацию сообщает «Говорит Москва». Решить конфликт таким образом предложил президент Владимир Путин. Глава государства заявил, что это самое очевидное решение, основанное на принципах демократии. Исследование по вопросу строительства храма также готов провести ВЦИОМ.
По результатам последнего исследования фонда «Социум», большинство жителей города выступают против строительства храма на выбранном месте, 60% опрошенных хотели бы проведения референдума. Протесты продолжаются уже четвертый день. Строители огородили площадку прочным забором, на месте дежурит ОМОн и Росгвардия. Во время акции 15 мая было задержано 70 человек.
По обе стороны забора
О чем говорят друг с другом сторонники храма святой Екатерины и защитники сквера у театра драмы.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
Александр Цыпкин: интервью на бегу!
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.