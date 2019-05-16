Мэрия Екатеринбурга прислушалась к совету Путина про храм

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По результатам последнего исследования фонда « Социум», большинство жителей города выступают против строительства храма на выбранном месте , 60% опрошенных хотели бы проведения референдума. Протесты продолжаются уже четвертый день. Строители огородили площадку прочным забором , на месте дежурит ОМОн и Росгвардия. Во время акции 15 мая было задержано 70 человек.