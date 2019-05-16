Мэрия Екатеринбурга отменила общегородской выпускной на стадионе

Мэрия Екатеринбурга отменила общегородской выпускной на « Екатеринбург Арене». Власти планировали совместить праздник с Ural Music Night: собрать учеников на стадионе , провести официальную церемонию и концерт. По официальной версии , такой вариант выпускного не устроил родителей школьников: все уже спланировали камерные мероприятия со своими классами. В мэрии уточнили , что общегородской праздник отменили только в этом году. Однако до праздника остается больше месяца — мероприятие планировали на 28 июня.



