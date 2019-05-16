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Мэрия Екатеринбурга отменила общегородской выпускной на стадионе

14:34, 16 Май 2019
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Фото: ЕТВ
По офциальной версии, мероприятие отвергли родители учеников.
Мэрия Екатеринбурга отменила общегородской выпускной на «Екатеринбург Арене». Власти планировали совместить праздник с Ural Music Night: собрать учеников на стадионе, провести официальную церемонию и концерт. По официальной версии, такой вариант выпускного не устроил родителей школьников: все уже спланировали камерные мероприятия со своими классами. В мэрии уточнили, что общегородской праздник отменили только в этом году. Однако до праздника остается больше месяца — мероприятие планировали на 28 июня.

Общегородской выпускной должен был стать аналогом столичных имиджевых проектов — питерским «Алым парусам» и московскому балу «Государственного Кремлевского дворца». Планировать праздник начали еще в марте. Причиной отмены мероприятия могли стать протесты против строительства храма в сквере. Акции продолжаются четвертый день, вокруг площадки дежурит ОМОН и Росгвардия.
По обе стороны забора
О чем говорят друг с другом сторонники храма святой Екатерины и защитники сквера у театра драмы.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, протесты, праздник, выпускной, школьники, Екатеринбург
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