Мэр Екатеринбурга взял паузу в строительстве храма у Драмтеатра

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал, что до конца подведения итогов опроса в сквере у Драмтеатра перестанут рубить деревья. «На сегодня строительные работы проводиться не будут», — заявил мэр на встрече с горожанами, на которую пришел впервые за четыре дня. Впрочем, екатеринбуржцы не поспешили расходиться. Они говорят, что, пока на месте сквера есть забор, они продолжат собираться. И дальше скандируют: «Убери забор!»

Кроме того, Высокинский объяснил, как будут проводить опрос. По словам главы, это займет две недели. К нему привлекут не только официальный портал Екатеринбурга, но и «специализированные компании», сообщили ЕТВ в пресс-службе городской администрации. Также Александр Геннадьевич сказал, что екатеринбуржцев ждут различные «активности» в течение этих двух недель.