Мэр Екатеринбурга взял паузу в строительстве храма у Драмтеатра
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал, что до конца подведения итогов опроса в сквере у Драмтеатра перестанут рубить деревья. «На сегодня строительные работы проводиться не будут», — заявил мэр на встрече с горожанами, на которую пришел впервые за четыре дня. Впрочем, екатеринбуржцы не поспешили расходиться. Они говорят, что, пока на месте сквера есть забор, они продолжат собираться. И дальше скандируют: «Убери забор!»
Кроме того, Высокинский объяснил, как будут проводить опрос. По словам главы, это займет две недели. К нему привлекут не только официальный портал Екатеринбурга, но и «специализированные компании», сообщили ЕТВ в пресс-службе городской администрации. Также Александр Геннадьевич сказал, что екатеринбуржцев ждут различные «активности» в течение этих двух недель.
Понятно, что, с точки зрения репрезентативности выборки, это не 100, не 200 и даже не 1000 человек, поэтому время на опрос уйдет значительное. Может быть, около двух недель. По итогам будем продолжать диалог с горожанами. Но в любом случае за эти две недели мы проведем с горожанами совместные мероприятия по новому скверу. Они у нас уже запланированы. Мы будем вместе делать техническое задание под этот сквер. Отдельно расскажем по 30 объектам (скверам), которые сегодня находятся в проектировании. Информацию будем до горожан доводить более широко совместно с депутатами гордумы, с коллегами из областного правительства.
Завтра, 17 мая, в 12:00 Александр Высокинский проведет в мэрии брифинг, в ходе которого озвучит позицию по строительству храма святой Екатерины, объяснит порядок проведения опроса и расскажет о развитии парков и скверов в Екатеринбурге.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил свердловским властям провести опрос: хотят ли жители Екатеринбурга, чтобы на месте сквера построили храм? Мэрия города приняла предложение главы государства (и екатеринбуржцев тоже). По данным последнего исследования фонда «Социум», большинство жителей уральской столицы выступают против строительства храма на выбранном месте, 60% опрошенных хотели бы проведения референдума.
Противостояние продолжается уже четвертые сутки. Сегодня, 16 мая, горожан стали досматривать на входе в сквер. Нашу прямую трансляцию с места событий смотрите на Youtube или в социальных сетях.