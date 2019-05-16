Кремль оправдал силовое подавление протестов в Екатеринбурге

Кремль оправдал силовой сценарий при подавлении протестов вокруг строительства храма в Екатеринбурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил , что это логичный ответ на провокации жителей. « В Екатеринбурге не обошлось без тех , кто провоцирует ситуацию на различные проявления непозволительного и незаконного поведения. Это естественно вызывает соответствующие действия силовых ведомств», — цитируют Пескова РИА Новости. В Кремле надеются , что власть продолжит диалог с протестующими и разъяснит им свою позицию.



