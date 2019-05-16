Кремль оправдал силовое подавление протестов в Екатеринбурге
15:13, 16 Май 2019
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это ответ на провокации.
Кремль оправдал силовой сценарий при подавлении протестов вокруг строительства храма в Екатеринбурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это логичный ответ на провокации жителей. «В Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию на различные проявления непозволительного и незаконного поведения. Это естественно вызывает соответствующие действия силовых ведомств», — цитируют Пескова РИА Новости. В Кремле надеются, что власть продолжит диалог с протестующими и разъяснит им свою позицию.
Протесты в центре Екатеринбурга продолжаются уже четвертый день. Жители сломали забор, выбросили его в Исеть и заняли территорию стройплощадки. После этого сквер взяла под охрану Росгвардия. За пределами парка действует полиция. После вчерашней акции ОМОН стеной выдвинул протестующих с площадки. Строители поставили капитальный забор. В последний день было задержано более 50 человек. Им грозит обвинение в хулиганстве.
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