Из-за протестов в храмах Екатеринбурга ежедневно будут молиться о мире

Из-за протестов в храмах Екатеринбургской митрополии с этого дня будут ежедневно проводить молебны об укреплении мира и согласия. «С болью в сердце воспринимаем участие в протестных акциях разных людей, кото­рые туда неосознанно вовлечены. У нас нет никаких средств воздействия на таких людей, но у нас есть другое дей­ственное средство — наша искренняя горяч­ая молитва», - заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Архипастырь считает, что протесты дестабилизируют ситуацию в регионе и разрушают православие.

Епархия с первого дня акций призывает не разжигать противостояние вокруг храма святой Екатерины. В день рождения императора Николая II, 19 мая, в Храме-На-Крови также пройдет литургия об умножении любви и искоренении ненависти и злобы.