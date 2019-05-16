Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Из-за протестов в храмах Екатеринбурга ежедневно будут молиться о мире

19:21, 16 Май 2019
image_3.jpg
Фото: проектная документация
Митрополит Кирилл призвал объединиться и не дестабилизировать ситуацию в регионе.

Из-за протестов в храмах Екатеринбургской митрополии с этого дня будут ежедневно проводить молебны об укреплении мира и согласия. «С болью в сердце воспринимаем участие в протестных акциях разных людей, кото­рые туда неосознанно вовлечены. У нас нет никаких средств воздействия на таких людей, но у нас есть другое дей­ственное средство — наша искренняя горяч­ая молитва», - заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Архипастырь считает, что протесты дестабилизируют ситуацию в регионе и разрушают православие.

Епархия с первого дня акций призывает не разжигать противостояние вокруг храма святой Екатерины. В день рождения императора Николая II, 19 мая, в Храме-На-Крови также пройдет литургия об умножении любви и искоренении ненависти и злобы.

По обе стороны забора
О чем говорят друг с другом сторонники храма святой Екатерины и защитники сквера у театра драмы.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Из-за протестов в храмах Екатеринбурга ежедневно будут молиться о мире»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, протесты, православие, Епархия, храм Святой Екатерины, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Александр Цыпкин: интервью на бегу!
17 мая в 18:15
С Александр Цыпкин
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
17 мая в 19:30
С Ольга Славникова