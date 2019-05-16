«Это компромис»: свердловские власти ответили на предложение Путина
20:29, 16 Май 2019
Сергей Бидонько заявил, что решение проблемы с протестами найдено.
Вице-губернатор Сергей Бидонько поддержал предложение Владимира Путина о проведении опроса по строительству храма святой Екатерины. «Вектор движения, обозначенный Президентом России по выходу из сложившейся, безусловно критической, ситуации в Екатеринбурге — это как раз тот компромисс, которого мы пытаемся достичь», — написал он на своей странице в Instagram. По словам Сергея Бидонько, организация опроса уже началась. Процедуру обещают сделать прозрачной. Опрос мэрия Екатеринбурга обещает провести в течение недели.
Вице-губернатор также сообщил, что власти уже начали выполнять часть предложения Владимира Путина. Глава государства предложил в качестве альтернативы построить другой сквер рядом с храмом. Пока что зелень планируют высадить на пустыре у «Екатеринбург Арены». «Екатеринбург — город, в котором живут люди с сильной гражданской позицией», считает Бидонько.
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