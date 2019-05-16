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«Это компромис»: свердловские власти ответили на предложение Путина

20:29, 16 Май 2019
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Фото: Сергей Бидонько в Instagram
Сергей Бидонько заявил, что решение проблемы с протестами найдено.
Вице-губернатор Сергей Бидонько поддержал предложение Владимира Путина о проведении опроса по строительству храма святой Екатерины. «Вектор движения, обозначенный Президентом России по выходу из сложившейся, безусловно критической, ситуации в Екатеринбурге — это как раз тот компромисс, которого мы пытаемся достичь», — написал он на своей странице в Instagram. По словам Сергея Бидонько, организация опроса уже началась. Процедуру обещают сделать прозрачной. Опрос мэрия Екатеринбурга обещает провести в течение недели.

Вице-губернатор также сообщил, что власти уже начали выполнять часть предложения Владимира Путина. Глава государства предложил в качестве альтернативы построить другой сквер рядом с храмом. Пока что зелень планируют высадить на пустыре у «Екатеринбург Арены». «Екатеринбург — город, в котором живут люди с сильной гражданской позицией», считает Бидонько.
По обе стороны забора
О чем говорят друг с другом сторонники храма святой Екатерины и защитники сквера у театра драмы.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, протест, храм, храм Святой Екатерины, протесты, Свердловская область , Екатеринбург
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