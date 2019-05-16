Большинство екатеринбуржцев «против» храма-на-драме и «за» референдум

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В декабре 2019 года фонд « Социум» тоже проводил опрос по строительству храма в сквере. Тогда 55% жителей , живущих в районе площадки высказались « за». Среди жителей всего города 22% относились положительно , 11% скорее положительно , отрицательно — только 9%.





Установка забора вокруг сквера у Драмтеатра вызвала волну протеста у горожан. Они три дня собирались на площадке , требуя сохранения территории в прежнем виде. Это привело к столкновениям с полицией , только за 14 мая задержано 70 человек.

По результатам социологического опроса 55% жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Исследование проводил фондСоциум». Участие в смоделированном референдуме приняли 300 жителей города. За возведение храма на выбранном месте проголосовали 27% екатеринбуржцев. Остальные — воздержались от принятия решения. Причемотношение 30% опрошенных к строительству храма ухудшилось после майских протестов. Собрать референдум по строительству храма требуют 66% опрошенных.