Большинство екатеринбуржцев «против» храма-на-драме и «за» референдум
18:03, 16 Май 2019
Фонд «Социум» узнал мнение жителей строительстве в сквере после протестов.
По результатам социологического опроса 55% жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Исследование проводил фонд «Социум». Участие в смоделированном референдуме приняли 300 жителей города. За возведение храма на выбранном месте проголосовали 27% екатеринбуржцев. Остальные — воздержались от принятия решения. Причем, отношение 30% опрошенных к строительству храма ухудшилось после майских протестов. Собрать референдум по строительству храма требуют 66% опрошенных.
В декабре 2019 года фонд «Социум» тоже проводил опрос по строительству храма в сквере. Тогда 55% жителей, живущих в районе площадки высказались «за». Среди жителей всего города 22% относились положительно, 11% скорее положительно, отрицательно — только 9%.
Установка забора вокруг сквера у Драмтеатра вызвала волну протеста у горожан. Они три дня собирались на площадке, требуя сохранения территории в прежнем виде. Это привело к столкновениям с полицией, только за 14 мая задержано 70 человек.
По обе стороны забора
О чем говорят друг с другом сторонники храма святой Екатерины и защитники сквера у театра драмы.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Александр Цыпкин: интервью на бегу!
Ольга Славникова: «Что-то будет!»