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«Знают, чего хотят»: Монеточка поддержала протестующих в Екатеринбурге

14:33, 15 Май 2019
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Фото: Лиза Монеточка в соцсетях
Певица решила, что город подает пример всем.
Уральская певица Лиза Монеточка подержала протестующих против строительства храма святой Екатерины в сквере Екатеринбурга. Девушка считает, что активисты показывают пример другим городам России. «Я всегда знала, что в моем городе живут самые ответственные люди, которые знают чего они хотят, ценят то, что им дорого и борются за это», — написала Лиза в своем Instagram.

По словам Монеточки, горожане просто трепетно относятся к будущему Екатеринбурга. А именно такие качества и пытаются прививать в патриотических фильмах. «Я мечтаю, что наступит тот день, когда в нашей стране это не будет никого удивлять», — считает Монеточка.
Екатеринбург против всех
Почему мегаполис, претендовавший на звание третьей столицы России, превратился в город протестов.
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Я всегда знала, что в моем городе живут самые ответственные люди, которые знают чего они хотят, ценят то, что им дорого и борются за это. Это - качества, которые в нас воспитывают через детские сказки, рассказы о храбрых героях и патриотические фильмы... Но которые так редко встречаются в настоящей взрослой жизни. Это уже не первый раз, когда жители Екатеринбурга своим примером показывают, что они осознают право выбора судьбы для своего города и стремятся его реализовывать в любых обстоятельствах. И я мечтаю, что наступит тот день, когда в нашей стране это не будет никого удивлять. Фото из одного из самых счастливых дней в моей жизни, концерт в ЕКб 03.10

Публикация от Лиза Монеточка (@monetochkaliska)

В мэрии Екатеринбурга считают, что протесты ставят под угрозу строительство второй ветки метро и проведение «Универсиады». А сама акция вызывает недоумение в других городах России.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, храм Святой Екатерины, сквер, протест, Екатеринбург, Лиза "Монеточка"
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