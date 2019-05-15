«Знают, чего хотят»: Монеточка поддержала протестующих в Екатеринбурге

Уральская певица Лиза Монеточка подержала протестующих против строительства храма святой Екатерины в сквере Екатеринбурга. Девушка считает , что активисты показывают пример другим городам России. « Я всегда знала , что в моем городе живут самые ответственные люди , которые знают чего они хотят , ценят то , что им дорого и борются за это», — написала Лиза в своем Instagram.



