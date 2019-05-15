«Знают, чего хотят»: Монеточка поддержала протестующих в Екатеринбурге
14:33, 15 Май 2019
Певица решила, что город подает пример всем.
Уральская певица Лиза Монеточка подержала протестующих против строительства храма святой Екатерины в сквере Екатеринбурга. Девушка считает, что активисты показывают пример другим городам России. «Я всегда знала, что в моем городе живут самые ответственные люди, которые знают чего они хотят, ценят то, что им дорого и борются за это», — написала Лиза в своем Instagram.
По словам Монеточки, горожане просто трепетно относятся к будущему Екатеринбурга. А именно такие качества и пытаются прививать в патриотических фильмах. «Я мечтаю, что наступит тот день, когда в нашей стране это не будет никого удивлять», — считает Монеточка.
Екатеринбург против всех
Почему мегаполис, претендовавший на звание третьей столицы России, превратился в город протестов.
В мэрии Екатеринбурга считают, что протесты ставят под угрозу строительство второй ветки метро и проведение «Универсиады». А сама акция вызывает недоумение в других городах России.
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