Защитник сквера получил 7 суток за фразу: «Ты что, бог в погонах?»

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С: Но давая пояснения сотрудникам полиции по поводу вашего задержания , вы заявили , что вы выражались матом.

Я: То заявление я дал под давлением. Я написал в своем пояснении , что матерился , потому что мне сказали , что иначе меня не отпустят. Полицейские мне сказали , что если я признаюсь , то мне выпишут штраф и на этом все закончится. Но меня обманули.

С: Вы написали , что с протоколом согласны частично.

Яковлев: Потому что мне было сказано: соглашайся и мы тебя отпустим.





С: А почему же вы написали , что вы не согласны?

Я: Меня ввели в заблуждение полицейские. Это было еще в автозаке. Полицейские сказали: « Ну , ты же не хочешь ехать на всю ночь в отделение?» А я не хотел , конечно.

С: А вы понимали , что согласившись с протоколом , вы соглашаетесь на административную ответственность?

Я: Нет. Не догадался. Свою вину в том , что меня ввели в заблуждение , признаю полностью. По-русски говоря , я лоханулся.

: По поводу данного сотрудника полиции не могу сказатьчто я видел именно его в момент своего доставления рядом с собой. Он был тогда в шлемеи я не разглядел лица. Но у меня нет оснований доверять показаниям полиции. Потому что в рапорте полиции указаночто походка моя была нетвердойречь заплетающейся и из меня исходил запах алкоголя. Но медосвидетельствованиекоторое я прошелпоказалочто я был трезв. Поэтому кто-то из полицейскихпо моему мнениюговорит неправду.