Защитник сквера получил 7 суток за фразу: «Ты что, бог в погонах?»
В Екатеринбурге начали судить защитников сквера на Октябрьской площади, задержанных в ночь на 15 мая во время акции протеста. На скамье подсудимых 21 человек. Каждого из них обвиняют по статье «Мелкое хулиганство». Первое заседание было закрытым для журналистов по просьбе самого подсудимого Сергея Тимофеева. Задержанного приговорили к пяти суткам ареста. Второй задержанный — молодой инженер Леонид Яковлев — оказался более открытым для прессы. Перед началом суда он был настроен доброжелательно, заметив, что полицейские во время задержания были тактичны, зла на них он не держит, а с правоохранительной и судебной системой он сталкивается впервые и уверен, что с недоразумением быстро разберутся.
Но все оказалось совсем не так. ЕТВ приводит расшифровку суда над Яковлевым, чтобы иметь представление, по какой схеме и за что будут наказывать задержанных защитников сквера.
Фото: ЕТВ
Защитник: Основанием для обвинений в хулиганстве нет. Сотруднику полиции просто не понравилось, что гражданин сделал ему замечание.
Судья решает вызвать в качестве свидетеля командира роты ППС Банникова, который непосредственно задержал Леонида Яковлева. Но после десятиминутного перерыва выясняется, что страж порядка Банников явиться не может, так как на службе. Вместо него решают дать слово второму свидетелю — подчиненному Банникова, полицейскому ППС Константину Лешенко.
Полицейский (далее — П): Яковлев мне известен.
Его задержал мой командир роты. Попросил оказать помощь при доставлении
задержанного. Пока его вели, он выругался грубой, нецензурной бранью.
Судья (далее — С): В чей адрес выражался?
П: В адрес общества. Ну, не знаю. Просто выражался.
С: Вы видели сам момент задержания?
П: Нет. Мой командир пояснил, что задержанный матерился в общественном месте.
С: Какие-то еще действия со стороны задержанного были?
П: Нет. Ничего.
С: Со стороны задержанного был мат или все-таки брань?
П: Это были нецензурные слова.
Защитник: А какие?
П: Вам перечислить что ли?
С: Нет! У нас, напомню, идет заседание. А в это время матерные слова не могут быть не только произнесены, но и написаны на бумаге.
(Полицейский уходит)
Я: То заявление я дал под давлением. Я написал в своем пояснении, что матерился, потому что мне сказали, что иначе меня не отпустят. Полицейские мне сказали, что если я признаюсь, то мне выпишут штраф и на этом все закончится. Но меня обманули.
С: Вы написали, что с протоколом согласны частично.
Яковлев: Потому что мне было сказано: соглашайся и мы тебя отпустим.
Я: Меня ввели в заблуждение полицейские. Это было еще в автозаке. Полицейские сказали: «Ну, ты же не хочешь ехать на всю ночь в отделение?» А я не хотел, конечно.
С: А вы понимали, что согласившись с протоколом, вы соглашаетесь на административную ответственность?
Я: Нет. Не догадался. Свою вину в том, что меня ввели в заблуждение, признаю полностью. По-русски говоря, я лоханулся.
Итог этой «пьесы» оказался неожиданным для задержанного Леонида Яковлева. Пока шло заседание, он был настроен доброжелательно, уверенный, что судят его, до этого ни разу не привлекавшегося к ответственности, по чистому недоразумению. Ведь он, Яковлев, не сопротивлялся, действиям полиции не мешал, кроме того, показал судье фрагмент видео, на котором его ведут сотрудники ППС и он при этом не матерится.Но решение судью оказалось для Яковлева ударом под дых.
Судья постановил: суд решил признать Яковлева виновным. И назначить арест сроком на семь суток.