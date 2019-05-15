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Защитник сквера получил 7 суток за фразу: «Ты что, бог в погонах?»

18:59, 15 Май 2019
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Фото: ЕТВ
В Екатеринбурге запустили судебный процесс над защитниками сквера. Вектор задан: хулиганы штрафами не отделаются.

В Екатеринбурге начали судить защитников сквера на Октябрьской площади, задержанных в ночь на 15 мая во время акции протеста. На скамье подсудимых 21 человек. Каждого из них обвиняют по статье «Мелкое хулиганство». Первое заседание было закрытым для журналистов по просьбе самого подсудимого Сергея Тимофеева. Задержанного приговорили к пяти суткам ареста. Второй задержанный — молодой инженер Леонид Яковлев — оказался более открытым для прессы. Перед началом суда он был настроен доброжелательно, заметив, что полицейские во время задержания были тактичны, зла на них он не держит, а с правоохранительной и судебной системой он сталкивается впервые и уверен, что с недоразумением быстро разберутся.

Но все оказалось совсем не так. ЕТВ приводит расшифровку суда над Яковлевым, чтобы иметь представление, по какой схеме и за что будут наказывать задержанных защитников сквера.

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Леонид Яковлев виновным себя не считает. Рассказывая, как все произошло, не может скрыть улыбки:

— Я пришел в сквер, чтобы понять, против чего протестуют горожане. Когда пьяные люди начали устраивать провокации с полицией, я понял, что это не то, что мне нужно. И вместе с другом двинулся на выход из сквера. Уходили мы по набережной. И увидели двух девушек, возможно они были не трезвы, стояли, прислонившись к забору. И в этот момент к ним подошел полицейский. Сначала оттолкнул одну девушку, а потом — вторую. Да так сильно, что она упала на камни.

Я не удержался и сделал полицейскому замечание: «Ты что, бог в погонах?». После этого он меня задержал и повел в автозак. По дороге я не сопротивлялся, но от полицейского наслушался, что бы он со мной сделал, если бы ему дали такую возможность. Другие полицейские были адекватны. Ночь я провел в камере, там тоже было не сказать, чтобы жуть. Даже покормили консервированной кашей. А вот сейчас узнаю, что мне за все это грозит.
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Фото: ЕТВ

Суд над Яковлевым напомнил абсурдистскую «пьесу». Приводим расшифровку с заседания.

Защитник: Основанием для обвинений в хулиганстве нет. Сотруднику полиции просто не понравилось, что гражданин сделал ему замечание.

Судья решает вызвать в качестве свидетеля командира роты ППС Банникова, который непосредственно задержал Леонида Яковлева. Но после десятиминутного перерыва выясняется, что страж порядка Банников явиться не может, так как на службе. Вместо него решают дать слово второму свидетелю — подчиненному Банникова, полицейскому ППС Константину Лешенко.

Полицейский (далее — П): Яковлев мне известен. Его задержал мой командир роты. Попросил оказать помощь при доставлении задержанного. Пока его вели, он выругался грубой, нецензурной бранью.
Судья (далее — С): В чей адрес выражался?
П: В адрес общества. Ну, не знаю. Просто выражался.
С: Вы видели сам момент задержания?
П: Нет. Мой командир пояснил, что задержанный матерился в общественном месте.
С: Какие-то еще действия со стороны задержанного были?
П: Нет. Ничего.
С: Со стороны задержанного был мат или все-таки брань?
П: Это были нецензурные слова.
Защитник: А какие?
П: Вам перечислить что ли?
С: Нет! У нас, напомню, идет заседание. А в это время матерные слова не могут быть не только произнесены, но и написаны на бумаге.
(Полицейский уходит)

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Яковлев (далее — Я): По поводу данного сотрудника полиции не могу сказать, что я видел именно его в момент своего доставления рядом с собой. Он был тогда в шлеме, и я не разглядел лица. Но у меня нет оснований доверять показаниям полиции. Потому что в рапорте полиции указано, что походка моя была нетвердой, речь заплетающейся и из меня исходил запах алкоголя. Но медосвидетельствование, которое я прошел, показало, что я был трезв. Поэтому кто-то из полицейских, по моему мнению, говорит неправду.

С: Но давая пояснения сотрудникам полиции по поводу вашего задержания, вы заявили, что вы выражались матом.
Я: То заявление я дал под давлением. Я написал в своем пояснении, что матерился, потому что мне сказали, что иначе меня не отпустят. Полицейские мне сказали, что если я признаюсь, то мне выпишут штраф и на этом все закончится. Но меня обманули.
С: Вы написали, что с протоколом согласны частично.
Яковлев: Потому что мне было сказано: соглашайся и мы тебя отпустим.

С: А почему же вы написали, что вы не согласны?
Я: Меня ввели в заблуждение полицейские. Это было еще в автозаке. Полицейские сказали: «Ну, ты же не хочешь ехать на всю ночь в отделение?» А я не хотел, конечно.
С: А вы понимали, что согласившись с протоколом, вы соглашаетесь на административную ответственность?
Я: Нет. Не догадался. Свою вину в том, что меня ввели в заблуждение, признаю полностью. По-русски говоря, я лоханулся.
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Итог этой «пьесы» оказался неожиданным для задержанного Леонида Яковлева. Пока шло заседание, он был настроен доброжелательно, уверенный, что судят его, до этого ни разу не привлекавшегося к ответственности, по чистому недоразумению. Ведь он, Яковлев, не сопротивлялся, действиям полиции не мешал, кроме того, показал судье фрагмент видео, на котором его ведут сотрудники ППС и он при этом не матерится.

Но решение судью оказалось для Яковлева ударом под дых.
Судья постановил: суд решил признать Яковлева виновным. И назначить арест сроком на семь суток.

«Это было неожиданно для нас. Мы до последнего были уверены, что дело закончится штрафом. Понимали, что оправдательный приговор нереален, потому что в деле замешана политика, но неделю суток ареста? И главное — за что? Мы, конечно, будем подавать апелляцию. Как только поучим копию решения суда, сразу же начнем переговоры с юристами», — рассказал ЕТВ Александр Яковлев, брат Леонида, задержанного во время акции протеста в защиту сквера.
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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Общество, Скверная история, протест, полиция, суд, беспорядки, митинг, храм Святой Екатерины, Екатеринбург
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