В сквере, где протестуют жители Екатеринбурга, начали укреплять забор
13:43, 15 Май 2019
По периметру устанавливают металлические сваи.
Вокруг сквера у Драмтеатра, где два дня подряд шли акции протеста, начали возводить капитальный забор. Рабочие сверлят лунки для металлических свай, на которые планируют закрепить шумоизоляционные панели. Периметр устанавливают вокруг территории, которую перевели в земли религиозного назначения два месяца назад. Легкий временный забор во время акции 14 мая сломали и сбросили в Исеть защитники сквера. Позже его вернули на место.
На территории будущего храма уже установили четыре строительных вагончика. Площадку охраняют сотрудники Росгвардии. Судя по скорости, крепкий забор планируют установить до очередной акции протеста.
Екатеринбург против всех
Почему мегаполис, претендовавший на звание третьей столицы России, превратился в город протестов.
Стихийные протесты горожан против строительства храма святой Екатерины продолжаются уже два дня. После установления забора горожане собираются по вечерам и пытаются разрушить ограждения. Территорию 14 мая охранял ОМОН. Есть 26 задержанных. Условных руководителей протеста обвинили в организации несанкционированных акций. Им грозит штраф.
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