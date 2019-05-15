В сквере, где протестуют жители Екатеринбурга, начали укреплять забор

Скверная история

В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех , кто держится за прошлое и тех , кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.