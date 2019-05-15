За сквер: полиция забрала активных жителей Екатеринбурга на допрос
09:30, 15 Май 2019
Из-за внимания стражей правопорядка может сорваться поездка детского хора под руководством Анны Балтиной на конкурс.
На утро после очередной акции за сохранение сквера у Драмтеатра полиция начала задерживать жителей Екатеринбурга. «На разговор» пригласили руководителя детского хора в Березовском и неформального лидера движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину. В разговоре с ЕТВ она рассказала, что утром к ней приехал незнакомый человек в форме, который представился Анатолием, и вручил повестку. Тему разговора он не обозначил и не уточнил, связано ли это с протестами в сквере. Анна уверила ЕТВ, что не была на площадке и не призывала никого туда идти. Из-за опроса может сорваться поездка детского хорового коллектива на международный конкурс в Санкт-Петербург. Поезд уходит сегодня, Анна Балтина должна привезти в Северную столицу 41 ребенка.
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Пресс-секретерь регионального полицейского главка Валерий Горелых не стал комментировать информацию об опросах и подтверждать точное количество задержанных на вчерашней акции. Правозащитники называли цифру в 28 человек.
«За все в этой жизни нужно платить, это должны понимать все. Если она не имеет отношение ко вчерашнему вечеру, то ей не о чем переживать. Каждый человек должен понимать, что он делает и что ему за это будет», — прокомментировал Валерий Горелых. Также он уточнил, что полиция работает только за периметром площадки, саму территорию охраняет Росгвардия.
На допрос также пригласили журналистку Екатерину Лахтикову. На своей странице в соцсетях она рассказала, что полицейские были с ней вежливы и согласились перенести встречу на более удобное время.
«Они были настолько любезны и вежливы, что позволили отложить нашу встречу на чуть поздний срок, приняв во внимание то, что мне нужно было с утра на работу. Давно ко мне в такую рань не заходили такие симпатичные молодые люди, майор был в образе Глеба Жеглова, в похожей кепочке», — сообщила Екатерина Лахтикова.
В отделение также забрали Ярослава Ширшикова и Виктора Бармина. О том как прошла акция за сквер, читайте здесь. ЕТВ также разобрался, почему Екатеринбург стал городом протестов.
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