За сквер: полиция забрала активных жителей Екатеринбурга на допрос

Пресс-секретерь регионального полицейского главка Валерий Горелых не стал комментировать информацию об опросах и подтверждать точное количество задержанных на вчерашней акции. Правозащитники называли цифру в 28 человек.





« За все в этой жизни нужно платить , это должны понимать все. Если она не имеет отношение ко вчерашнему вечеру , то ей не о чем переживать. Каждый человек должен понимать , что он делает и что ему за это будет», — прокомментировал Валерий Горелых. Также он уточнил , что полиция работает только за периметром площадки , саму территорию охраняет Росгвардия.



На допрос также пригласили журналистку Екатерину Лахтикову. На своей странице в соцсетях она рассказала , что полицейские были с ней вежливы и согласились перенести встречу на более удобное время.

« Они были настолько любезны и вежливы , что позволили отложить нашу встречу на чуть поздний срок , приняв во внимание то , что мне нужно было с утра на работу. Давно ко мне в такую рань не заходили такие симпатичные молодые люди, майор был в образе Глеба Жеглова , в похожей кепочке», — сообщила Екатерина Лахтикова.

