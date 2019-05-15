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Вице-мэр Екатеринбурга шантажирует протестующих второй веткой метро

14:09, 15 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Екатерина Куземка считает, что акция уже подпортила имидж города, который ждет денег из федерального бюджета. 

Вице-мэр по внутренней и информационной политике Екатерина Куземка заявила, что протесты вокруг строительства храма в Екатеринбурге угрожают строительству второй ветки метро. По ее словам, горожане уже подпортили репутацию города, который находится в ожидании федеральных денег на подземку. Куземка считает, что если акции продолжатся, город может потерять международные мероприятия (в июне комиссия FISU оценит шансы города на Универсиаду)

«Мы боремся за получение средств на вторую линию метро, которая так важна для горожан. <…> С федерального и международного уровня мы смотримся как протестный город, а иногда и вызываем недоумение, которое появляется в связи с негативным отношением горожан к храму», — цитируют Екатерину Куземку на сайте мэрии.

В мэрии считают, что протесты в городе может остановить строительство нового парка. Такой вариант предложили на встрече конфликтующих сторон у губернатора Куйвашева. Его решили назвать «парк согласия». Варианты размещения мэрия обещает проработать в ближайшее время.

Тем временем, стоимость проезда в метро с сегодняшнего дня увеличилась до 32 рублей. Этот вид транспорта исключили из тарифов Екарты.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, имидж, скандал, строительство, протесты, метро, Свердловская область , Екатеринбург
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