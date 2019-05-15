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В Екатеринбурге с поличным поймали пару велосипедных воришек

10:55, 15 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Парень и девушка складывали их у себя в подъезде. 

Лейтенант полиции задержал с поличным парня и девушку, которые воровали велосипеды в Екатеринбурге. Заявлений написал житель дома на Библиотечной. Ночью из его подъезда увезли велосипед за 20 тысяч рублей. Кража попала на камеры видеонаблюдения. Оказалось, что его просто перевезли в соседний подъезд. Полицейский нашел пропажу и решил дождаться похитителей, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбурге.

Подозреваемых задержали с поличным 27-летнего мужчину и 17-летнюю девушку. Им предъявили обвинение в краже. Воришкам грозит до пяти лет лишения свободы. Пока что они находятся под подпиской о невыезде. В их хранилище на верхнем этаже удалось найти и другие пропавшие велосипеды из окрестных домов.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, полиция, вор, велосипед, Екатеринбург
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