В Екатеринбурге с поличным поймали пару велосипедных воришек

Лейтенант полиции задержал с поличным парня и девушку, которые воровали велосипеды в Екатеринбурге. Заявлений написал житель дома на Библиотечной. Ночью из его подъезда увезли велосипед за 20 тысяч рублей. Кража попала на камеры видеонаблюдения. Оказалось, что его просто перевезли в соседний подъезд. Полицейский нашел пропажу и решил дождаться похитителей, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбурге.

Подозреваемых задержали с поличным 27-летнего мужчину и 17-летнюю девушку. Им предъявили обвинение в краже. Воришкам грозит до пяти лет лишения свободы. Пока что они находятся под подпиской о невыезде. В их хранилище на верхнем этаже удалось найти и другие пропавшие велосипеды из окрестных домов.