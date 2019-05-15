Ургант посоветовал екатеринбуржцам построить ТЦ вместо храма и сквера
08:04, 15 Май 2019
Шоумен рассказал о протестах на Октябрьской площади в своем вечернем шоу на Первом канале.
Иван Ургант 14 мая во время своего вечернего шоу на Первом канале рассказал о протестах в Екатеринбурге против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Он немного перепутал таймлайн, сказав, что сразу после начала стихийного митинга, в первый день, 13 мая, прибыли десятки спортсменов-православных бойцов. Хотя воспитанники «Академии единоборств РМК» прибыли через несколько часов.
«Как понять, что перед тобой православный боец, а не католический? Православный бьет справа налево», — пошутил Ургант.
В привычной для себя (и формата «Вечернего Урганта») манере шоумен посоветовал горожанам перестать выяснять, сквер или храм, и построить… ТЦ.
«Губернатор призвал решить вопрос мирным путем. И это очень важный момент — зачем ссориться? Вы все земляки, все в одном городе живете, надо искать компромисс. Смотрите, давайте не будет ни храма, ни сквера. Построим торговый центр! Там можно и погулять с детьми, и перед дорогой сумочкой перекреститься, ну а если ты православный спортсмен, можно на месте для инвалидов припарковаться», — сказал Ургант.
Напомним, протест против строительства храма святой Екатерины на месте сквера у Драмтеатра начался вечером 13 мая, в понедельник, и продолжился вчера. ЕТВ собирает все о происходящем в специальном разделе:
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