Ургант посоветовал екатеринбуржцам построить ТЦ вместо храма и сквера

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« Губернатор призвал решить вопрос мирным путем. И это очень важный момент — зачем ссориться? Вы все земляки , все в одном городе живете , надо искать компромисс. Смотрите , давайте не будет ни храма , ни сквера. Построим торговый центр! Там можно и погулять с детьми , и перед дорогой сумочкой перекреститься , ну а если ты православный спортсмен , можно на месте для инвалидов припарковаться», — сказал Ургант.

В привычной для себяи форматаВечернего Урганта») манере шоумен посоветовал горожанам перестать выяснятьсквер или храми построить… ТЦ.