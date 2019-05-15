Участников мирного протеста в Екатеринбурге может ждать уголовное дело
12:52, 15 Май 2019
Юрист предположил, что людей привлекут по статьям о хулиганстве и организации массовых беспорядков.
Четырех екатеринбуржцев, участвовавших в акциях протеста в сквере у Драмтеатра, сегодня вызвали на допрос в полицию. Так, лидера общественного движения «За сквер» Анну Балтину обвинили в организации несанкционированного митинга — статья 20.2 административного кодекса.
В разговоре с ЕТВ адвокат Дмитрий Загайнов предположил, что правоохранители могут действовать «по сценарию митингов Алексея Навального», а могут — решиться на более суровый шаг.
«Участников могут обвинить в мелком хулиганстве (20.1 статья КоАП РФ) — грубое неподчинение стражам правопорядка. Исходя из опыта с митингами сторонников Алексея Навального в Екатеринбурге, всех таскали для составления административных протоколов именно за хулиганку. Это до 15 суток ареста. Нельзя исключать, что проверка может идти по статье 213 УК РФ — хулиганство, до 5 лет лишения свободы, а если группой — до 7 лет.
Екатеринбург против всех
Почему жители уральской столицы постоянно протестую.
С другой стороны, людей могут обвинить в организации массовых беспорядков. Либо склонению к ним. Снос забора могут назвать имущественным ущербом, а действия протестующих — квалифицировать как 212 статью УК КФ, организаторам довольно строгое наказание — от 8 до 15 лет. Участие в массовых беспорядках — от трех до восьми лет».
По мнению юриста, организаторами могут назвать тех, кто призывал участвовать в протестах. »Призывы в соцсетях, склонение к участию могут быть квалифицированы именно так. Хотя все зависит от цели, которую сформулируют стражи правопорядка. Цели, которая была у участников акции. Одно дело — когда спланированная организация беспорядков, другое — когда происходит стихийно», — говорит Дмитрий Загайнов. Адвокат затрудняется однозначно прогнозировать дальнейшие события, но не исключил, что правоохранители будут действовать по всей строгости.
После допроса защитникам сквера в Екатеринбурге предъявили обвинение
Анну Балтину обвинили в организации несанкционированного митинга.
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