Участников мирного протеста в Екатеринбурге может ждать уголовное дело

, участвовавших в акциях протеста в сквере у Драмтеатра , сегодня вызвали на допрос в полицию. Так , лидера общественного движения « За сквер» Анну Балтину Четырех екатеринбуржцевучаствовавших в акциях протеста в сквере у Драмтеатрасегодня вызвали на допрос в полицию. Таклидера общественного движенияЗа сквер» Анну Балтину обвинили в организации несанкционированного митинга — статья 20.2 административного кодекса.





В разговоре с ЕТВ адвокат Дмитрий Загайнов предположил , что правоохранители могут действовать « по сценарию митингов Алексея Навального», а могут — решиться на более суровый шаг.



