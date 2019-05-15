«Уберечь от провокаторов»: вице-губернатор обсудил протесты с ВУЗами
19:26, 15 Май 2019
Сергей Бидонько провел встречу с ректорами, чтобы они посоветовали студентам избегать несанкционированных акций.
Вице-губернатор Сергей Бидонько обсудил протесты в сквере у Драмтеатра с ректорами уральских ВУЗов. По его словам, их взволновало участие молодежи в несанкционированных акциях. Руководители университетов решили объединиться с властью, чтобы «уберечь детей от провокаторов».
«Молодым свойственно горячиться. Многие вещи они, дерзкие и веселые, делают за компанию. Но зачастую они не до конца понимают, что стоит за участием в незаконных акциях и к чему это приводит», — написал Сергей Бидонько в Instagram.
Участникам встречи посоветовали объяснить студентам, что митинги должны проводить с соблюдением закона и не стоит поддаваться на призывы его нарушить. «Во всех случаях нужно иметь собственное мнение, не терять головы, учиться принимать взвешенные и решения и отвечать за них», — считает Сергей Бидонько.
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