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«Уберечь от провокаторов»: вице-губернатор обсудил протесты с ВУЗами

19:26, 15 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Сергей Бидонько провел встречу с ректорами, чтобы они посоветовали студентам избегать несанкционированных акций.
Вице-губернатор Сергей Бидонько обсудил протесты в сквере у Драмтеатра с ректорами уральских ВУЗов. По его словам, их взволновало участие молодежи в несанкционированных акциях. Руководители университетов решили объединиться с властью, чтобы «уберечь детей от провокаторов».

«Молодым свойственно горячиться. Многие вещи они, дерзкие и веселые, делают за компанию. Но зачастую они не до конца понимают, что стоит за участием в незаконных акциях и к чему это приводит», — написал Сергей Бидонько в Instagram.

Участникам встречи посоветовали объяснить студентам, что митинги должны проводить с соблюдением закона и не стоит поддаваться на призывы его нарушить. «Во всех случаях нужно иметь собственное мнение, не терять головы, учиться принимать взвешенные и решения и отвечать за них», — считает Сергей Бидонько.
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Сегодня в резиденции собрались ректоры уральских вузов для того, чтобы обратиться к губернатору с просьбой о содействии. Тема, которая их волнует, — активность нашей молодежи, ее вовлечение во все процессы, происходящие в городе и регионе, в том числе и в негативные. Два дня в центре Екатеринбурга собираются люди на несанкционированные акции, связанные со строительством храма Святой Екатерины. Некоторые из них ведут себя агрессивно, и в этой толпе оказываются студенты. Молодым свойственно горячиться. Многие вещи они, дерзкие и веселые, делают за компанию. Но зачастую они не до конца понимают, что стоит за участием в незаконных акциях и к чему это приводит. Ректоры и проректоры пришли для того, чтобы мы вместе защитили наших детей от провокаторов, уберегли их от необдуманных поступков. Попросил участников встречи еще раз объяснить студентам: мы живем в цивилизованном демократическом государстве. Никто не может запретить человеку выражать свое мнение, участвовать в акциях и митингах. Но проводить их нужно так, как этого требует закон. Не нужно поддаваться на призывы к нарушению закона. Не нужно поддаваться на провокации. Не нужно идти на несогласованные акции, подвергая себя опасности. Во всех случаях нужно иметь собственное мнение, не терять головы, учиться принимать взвешенные и решения и отвечать за них.

Публикация от Сергей Бидонько (@bidonko_sergey)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, провокации, акции, Свердловская область , Екатеринбург, Сергей Бидонько
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