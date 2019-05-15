«Уберечь от провокаторов»: вице-губернатор обсудил протесты с ВУЗами

Вице-губернатор Сергей Бидонько обсудил протесты в сквере у Драмтеатра с ректорами уральских ВУЗов. По его словам , их взволновало участие молодежи в несанкционированных акциях. Руководители университетов решили объединиться с властью , чтобы « уберечь детей от провокаторов».





« Молодым свойственно горячиться. Многие вещи они, дерзкие и веселые , делают за компанию. Но зачастую они не до конца понимают , что стоит за участием в незаконных акциях и к чему это приводит», — написал Сергей Бидонько в Instagram.





