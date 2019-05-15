Школьников Екатеринбурга попросили принести справки из-за вспышки кори

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, что вызывает осложнения на органы дыхания и сердечно-сосудистую систему вплоть до смертельного исхода.



За два месяца 2019 года корь подхватили 35 жителей города. Из-за распространения заболевания Роспотребнадзор ввел запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. По всему городу предлагали бесплатно поставить прививки. Корь опасна темчто вызывает осложнения на органы дыхания и сердечно-сосудистую систему вплоть до смертельного исхода.

У сотрудников овощебазы № 4 в Екатеринбурге зафиксировали новую вспышку кори. По данным Роспотребнадзораесть уже четыре заболевшихсреди них один ребенок. В школах Железнодорожного района в связи с этим ввели ограничения для учащихся без прививок. Учеников просят срочно принести классным руководителям медицинские сертификаты с отметкой. В противном случае дети не попадут на занятия. Карантин действует с 14 мая. Объявления появились на жилых домах района.