Школьников Екатеринбурга попросили принести справки из-за вспышки кори
17:41, 15 Май 2019
В Железнодорожном районе заболели четыре человека.
У сотрудников овощебазы № 4 в Екатеринбурге зафиксировали новую вспышку кори. По данным Роспотребнадзора, есть уже четыре заболевших, среди них один ребенок. В школах Железнодорожного района в связи с этим ввели ограничения для учащихся без прививок. Учеников просят срочно принести классным руководителям медицинские сертификаты с отметкой. В противном случае дети не попадут на занятия. Карантин действует с 14 мая. Объявления появились на жилых домах района.
За два месяца 2019 года корь подхватили 35 жителей города. Из-за распространения заболевания Роспотребнадзор ввел запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. По всему городу предлагали бесплатно поставить прививки. Корь опасна тем, что вызывает осложнения на органы дыхания и сердечно-сосудистую систему вплоть до смертельного исхода.
Екатеринбург против всех
Почему мегаполис, претендовавший на звание третьей столицы России, превратился в город протестов.
Фото: ЕТВ
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Александр Цыпкин: интервью на бегу!
Ольга Славникова: «Что-то будет!»