После допроса защитникам сквера в Екатеринбурге предъявили обвинение

Полиция Екатеринбурга предъявила обвинение неформальному лидеру общественного движения « За сквер» Анне Балтиной. Девушку вызвали на допрос рано утром , 15 мая не обозначив причину разговора. К обеду все прояснилось: ее обвиняют в организации несанкционированного митинга по статье 20.2. Ей грозит штраф до 20 тысяч рублей. Защитник девушки Екатерина Ручко рассказала ЕТВ , что на состава преступления нет: Анна Балтина не организовывала собрания , только делала трансляцию с протестной акции на своей странице в Facebook. Это будут доказывать в суде. « Транслировать личную гражданскую позицию по вопросу строительства храма на драме не запрещено», — говорит она.





На допрос пригласили минимум четырех активистов , которые были замечены во время протестов в сквере у Драмтеатра. Из-за внимания полиции хоровой коллектив Анны Балтиной может не уехать на конкурс в Санкт-Петербург.





Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова встала на сторону активистов. Она призвала авторитетных людей региона поучаствовать в урегулировании ситуации а представителям власти — сделать выводы.



