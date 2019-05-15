После допроса защитникам сквера в Екатеринбурге предъявили обвинение
11:10, 15 Май 2019
Анну Балтину обвинили в организации несанкционированного митинга.
Полиция Екатеринбурга предъявила обвинение неформальному лидеру общественного движения «За сквер» Анне Балтиной. Девушку вызвали на допрос рано утром, 15 мая не обозначив причину разговора. К обеду все прояснилось: ее обвиняют в организации несанкционированного митинга по статье 20.2. Ей грозит штраф до 20 тысяч рублей. Защитник девушки Екатерина Ручко рассказала ЕТВ, что на состава преступления нет: Анна Балтина не организовывала собрания, только делала трансляцию с протестной акции на своей странице в Facebook. Это будут доказывать в суде. «Транслировать личную гражданскую позицию по вопросу строительства храма на драме не запрещено», — говорит она.
На допрос пригласили минимум четырех активистов, которые были замечены во время протестов в сквере у Драмтеатра. Из-за внимания полиции хоровой коллектив Анны Балтиной может не уехать на конкурс в Санкт-Петербург.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова встала на сторону активистов. Она призвала авторитетных людей региона поучаствовать в урегулировании ситуации а представителям власти — сделать выводы.
«Проводить общественные слушания надо не для галочки, устраивающей администрацию, а по-настоящему, с докладом перед горожанами и детальным обсуждением, в котором может принять участие каждый желающий. Только тогда, когда сторонники и противники смогут встретиться и свободно, без давления и нажима обсудить ситуацию»., — сообщила Татьяна Мерзлякова.
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