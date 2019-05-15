Песков оценил действия властей Екатеринбурга во время протестов
15:26, 15 Май 2019
Пресс-секретарь президента считает, что руководители корректно выстраивают диалог.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одобрил позицию властей Екатеринбурга в конфликте вокруг строительства храма святой Екатерины. В Кремле решили, что они действуют «корректно» и общаются со строителями и населением.
«Мы констатируем, что местные власти пытаются разобраться. По всей видимости эту работу надо продолжать», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.
Губернатор Евгений Куйвашев собрал по пять представителей с каждой противоборствующей стороны за круглым столом. Защитникам сквера пообещали создать еще один парк в центре города «парк согласия». Варианты его размещения обещают предоставить в ближайшее время. ЕТВ узнал у политтехнологов, как можно было сгладить конфликт в сквере. Читайте версии здесь.
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