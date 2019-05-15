Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Песков оценил действия властей Екатеринбурга во время протестов

15:26, 15 Май 2019
vyvyv.jpg
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента считает, что руководители корректно выстраивают диалог. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одобрил позицию властей Екатеринбурга в конфликте вокруг строительства храма святой Екатерины. В Кремле решили, что они действуют «корректно» и общаются со строителями и населением.

«Мы констатируем, что местные власти пытаются разобраться. По всей видимости эту работу надо продолжать», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Губернатор Евгений Куйвашев собрал по пять представителей с каждой противоборствующей стороны за круглым столом. Защитникам сквера пообещали создать еще один парк в центре города «парк согласия». Варианты его размещения обещают предоставить в ближайшее время. ЕТВ узнал у политтехнологов, как можно было сгладить конфликт в сквере. Читайте версии здесь.

Екатеринбург против всех
Почему мегаполис, претендовавший на звание третьей столицы России, превратился в город протеста
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Песков оценил действия властей Екатеринбурга во время протестов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Скверная история, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, сквер, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
17 мая в 19:30
С Ольга Славникова
Александр Цыпкин: интервью на бегу!
17 мая в 18:15
С Александр Цыпкин
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.