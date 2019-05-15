На трассе под Екатеринбургом на все лето оставят по одной полосе
16:23, 15 Май 2019
Рабочие будут все лето ремонтировать мост через реку Сысерть.
На подъезде к Екатеринбурге по трассе М5 «Урал» оставят только по одной полосе в каждую сторону. Рабочие будут ремонтировать мост через реку Сысерть на 170-м километре. На первом этапе с половины моста должны снять дорожное покрытие, заменить балки, поставить ограждения и постелить новый асфальт. Работы продлятся с 20 мая по сентябрь 2019 года, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодоре». В следующем ремонтном сезоне начнется капитальный ремонт второй половины моста. Узнать о состоянии проезда можно в диспетчерской службе по номеру: 8-800-200-63-06.
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Фото: «Уралуправтодор»
На трассе Пермь — Екатеринбург начали менять дорожное покрытие. Работы затронут участок от ЕКАД до Первоуральска (с 326 по 343 км) и между Кленовским и Бисертью (с 232 по 250 км), сообщили в пресс-службе«Уралуправтодор». Перекрывать будут по одной полосе движения: сначала в сторону Перми, а потом в сторону Екатеринбурга. На трассе поставят реверсивные светофоры. Ремонт должны закончить к 1 августа.
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