На трассе под Екатеринбургом на все лето оставят по одной полосе

На подъезде к Екатеринбурге по трассе М5 «Урал» оставят только по одной полосе в каждую сторону. Рабочие будут ремонтировать мост через реку Сысерть на 170-м километре. На первом этапе с половины моста должны снять дорожное покрытие, заменить балки, поставить ограждения и постелить новый асфальт. Работы продлятся с 20 мая по сентябрь 2019 года, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодоре». В следующем ремонтном сезоне начнется капитальный ремонт второй половины моста. Узнать о состоянии проезда можно в диспетчерской службе по номеру: 8-800-200-63-06.