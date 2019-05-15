На трассе Екатеринбург — Курган сделают реверсивное движение

Свердловская железная дорога сделает реверсивное движение на 55-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Ограничения будут действовать в ночь с 15 на 16 мая, с 22:00 до 05:00, сообщает «Уралуправтодор». На место выставят регулировщиков.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также планировать свой маршрут.

