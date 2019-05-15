На трассе Екатеринбург — Курган сделают реверсивное движение
11:36, 15 Май 2019
Ограничения будут действовать в ночь с 15 на 16 мая.
Свердловская железная дорога сделает реверсивное движение на 55-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Ограничения будут действовать в ночь с 15 на 16 мая, с 22:00 до 05:00, сообщает «Уралуправтодор». На место выставят регулировщиков.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также планировать свой маршрут.
Карта: «Росавтодор»
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