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На трассе Екатеринбург — Курган сделают реверсивное движение

11:36, 15 Май 2019
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Фото: pixabay
Ограничения будут действовать в ночь с 15 на 16 мая.

Свердловская железная дорога сделает реверсивное движение на 55-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Ограничения будут действовать в ночь с 15 на 16 мая, с 22:00 до 05:00, сообщает «Уралуправтодор». На место выставят регулировщиков.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также планировать свой маршрут.

Екатеринбург против всех
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Карта: «Росавтодор»

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, трасса , трасса Екатеринбург - Курган, Екатеринбург, Екатеринбург - Курган, реверсивное движение
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