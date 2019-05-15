Мэрия Екатеринбурга отменила приватизацию уничтоженной «Золушки»

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« Золушка» привлекла внимание проверяющих органов после прокурорской проверки. Оказалось , что организация завышает цены и не брезгует фальсификатом. Тем не менее , предприятие продолжало поставлять продукты в большинство муниципальных школ. После налоговой и депутатской проверки дело возобновили , решение о ликвидации вынес районный суд.