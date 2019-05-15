Мэрия Екатеринбурга отменила приватизацию уничтоженной «Золушки»
19:02, 15 Май 2019
Александр Высокинский исключил предприятие из плана.
Мэрия Екатеринбурга отменила приватизацию МУП «Золушка». Соответствующее постановление подписал Александр Высокинский. Предприятие попало в план приватизации в декабре 2018 года, после этого его реорганизовали в общество с ограниченной ответственностью, чтобы продать. Но предприятие потребовал ликвидировать Роспотребнадзор. Поэтому оно и вылетело из плана мэрии.
«Золушка» привлекла внимание проверяющих органов после прокурорской проверки. Оказалось, что организация завышает цены и не брезгует фальсификатом. Тем не менее, предприятие продолжало поставлять продукты в большинство муниципальных школ. После налоговой и депутатской проверки дело возобновили, решение о ликвидации вынес районный суд.
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