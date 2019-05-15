Крупный бизнес Екатеринбурга включился в борьбу за сквер у Драмтеатра
17:33, 15 Май 2019
«Золотое Яблоко» поддержало протестующих и призвало участвовать в сегодняшнем флешмобе.
Федеральная сеть парфюмерии «Золотое Яблоко» подключилась к акциям протеста в Екатеринбурге. В официальной группе магазина призвали прийти сегодня в сквер и поучаствовать во флешмобе «Включи свет».
«Мы не против строительства храма, но ещё мы — за зеленый город, и надеемся, что сквер останется, ведь парковых зон в Екатеринбурге совсем мало», — написало «Золотое яблоко».
15 мая утром в соцсетях появилась группа флешмоба «Включи свет», который состоится 15 мая в 21:30 в сквере около театра Драмы. Там должны построить храм святой Екатерины и именно там уже два дня происходят стихийные протесты горожан.
«Ровно в 21:30 участники акции включат любой доступный им свет и направят его на будущую строительную площадку для храма. Так они простоят не меньше десяти минут — до 21:40. Метафорическая цель акции — в попытке пролить свет на происходящее, не дать замолчать и не забыть очередную попытку распорядиться нашим городом на свое усмотрение. Камеры помнят все, как и новостные хроники», — говорится в описании флешмоба.
В группе акции во «ВКонтакте» особенно подчеркивается, что это не политическая акция и не митинг, но просят участников взять с собой паспорта. Приходить нужно без плакатов.
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