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Крупный бизнес Екатеринбурга включился в борьбу за сквер у Драмтеатра

17:33, 15 Май 2019
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Фото: ЕТВ
«Золотое Яблоко» поддержало протестующих и призвало участвовать в сегодняшнем флешмобе.
Федеральная сеть парфюмерии «Золотое Яблоко» подключилась к акциям протеста в Екатеринбурге. В официальной группе магазина призвали прийти сегодня в сквер и поучаствовать во флешмобе «Включи свет».

«Мы не против строительства храма, но ещё мы — за зеленый город, и надеемся, что сквер останется, ведь парковых зон в Екатеринбурге совсем мало», — написало «Золотое яблоко».
Екатеринбург против всех
15 мая утром в соцсетях появилась группа флешмоба «Включи свет», который состоится 15 мая в 21:30 в сквере около театра Драмы. Там должны построить храм святой Екатерины и именно там уже два дня происходят стихийные протесты горожан.

«Ровно в 21:30 участники акции включат любой доступный им свет и направят его на будущую строительную площадку для храма. Так они простоят не меньше десяти минут — до 21:40. Метафорическая цель акции — в попытке пролить свет на происходящее, не дать замолчать и не забыть очередную попытку распорядиться нашим городом на свое усмотрение. Камеры помнят все, как и новостные хроники», — говорится в описании флешмоба.

В группе акции во «ВКонтакте» особенно подчеркивается, что это не политическая акция и не митинг, но просят участников взять с собой паспорта. Приходить нужно без плакатов.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Скверная история, парфюмерия, Екатеринбург, Золотое яблоко
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