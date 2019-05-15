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Коммунисты требуют распустить гордуму Екатеринбурга из-за протестов

18:40, 15 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Александр Ивачев вспомнил, что место для строительства храма святой Екатерины утвердили депутаты.

Руководитель региональной ячейки КПРФ Александр Ивачев обвинил в протестах вокруг храма святой Екатерины гордуму Екатеринбурга. Он напомнил, что депутаты поддержали решение о его строительстве на заседании 12 февраля. Воздержались только члены фракции КПРФ. По словам Ивачева, народные избранники решают многие вопросы без должного обсуждения (пример — мэр), поэтому коммунисты потребуют роспуска думы на очередном заседании. Действующий созыв думы Ивачев назвал сборищем делегатов коммунального и строительного бизнеса, которое проголосует за что угодно.

«Все, почему-то забыли, кто на самом деле принимал решение об уничтожении сквера. <…> Такой подход уже привел к серьезным конфликтам и проблемам в городе. А сколько их будет еще?! Эта городская дума за неполный год доказала свою полную легитимность и неспособность к работе в интересах жителей», — написал Ивачев на своей странице в Facebook.

Конфликт против строительства храма святой Екатерины на месте сквера продолжается уже третий день. Жители города ломали ограждения будущей стройплощадки и сбрасывали их в Исеть и вступали в словесные перепалки с полицией и охраной. Сейчас территорию сквера охраняет Росгвардия. Волнения продолжаются. ЕТВ следит за развитием событий и ведет прямые трансляции в соцсетях.

«Два дня наш любимый город Екатеринбург живёт в состоянии уличных боев за сквер на берегу городского пруда. Олигархи решили забрать у людей любимое место отдыха в самом центре города и построить там храм собственному тщеславию», — описал конфликт Ивачев.

Екатеринбург против всех
Почему мегаполис, претендовавший на звание третьей столицы России, превратился в город протеста.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, коммунисты, КПРФ, Свердловская область , Екатеринбург
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