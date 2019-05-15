Екатеринбург получил мировую известность благодаря скверной истории





Далее журналисты сообщают , что во время протеста были задержания и объясняют , что жители не против церкви в целом. Просто не в парке. Также британцы решили , что жители хотели позвать к себе Евгения Ройзмана. « Протестующие также скандировали „ мы хотим видеть мэра“ — имея в виду бывшего мэра города Евгения Ройзмана , который открыто критиковал президента России Владимира Путина».



