Екатеринбург получил мировую известность благодаря скверной истории
10:48, 15 Май 2019
О конфликте вокруг храма святой Екатерины написали британские, американские и немецкие СМИ.
Акция против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра попала в повестку мировых СМИ. Так, о конфликте написал британский BBC. Со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналисты сообщают, что правительство следит за ситуацией в Екатеринбурге.
Иностранное издание озвучило позицию противоборствующих сторон: защитники сквера хотят сохранить зеленую территорию, а сторонники храма — восстановить разрушенный в 30-х годах храм. Далее журналисты пересказали хронологию событий первого дня протестов: жители встали цепью возле временного забора, который огораживал территорию будущего строительства.
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«Когда толпы пробрались в парк, перед ними стояли охранники, нанятые „Русской медной компанией“ (РСС), которая спонсирует строительство церкви, а также некоторые бойцы смешанных боевых искусств (ММА), очевидно, связанные с компанией», — говорится в материале BBC.
Далее журналисты сообщают, что во время протеста были задержания и объясняют, что жители не против церкви в целом. Просто не в парке. Также британцы решили, что жители хотели позвать к себе Евгения Ройзмана. «Протестующие также скандировали „мы хотим видеть мэра“ — имея в виду бывшего мэра города Евгения Ройзмана, который открыто критиковал президента России Владимира Путина».
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Небольшую заметку о протестах опубликовал The New York Times. «Некоторые из демонстрантов в Екатеринбурге снесли заборы, установленные для защиты строительной площадки. Протестующие установили, по крайней мере, одну палатку, чтобы попытаться установить круглосуточное дежурство. Не сразу было ясно, были ли аресты или ранения», — сообщают американские журналисты.
Не обошло стороной страсти в Екатеринбурге немецкое издание Deutsche Welle. Журналисты пересказали хронологию протеста. «К скверу в течение вечера было стянуто большое число полицейских и сотрудников ОМОН. В мегафоны представители областного министерства общественной безопасности оповестили собравшихся о „незаконности их действий“ и потребовали прекратить акцию. Позже в результате столкновений протестующих с полицией, по данным местных СМИ, были задержаны 28 человек, в том числе трое подростков», — пишет Deutsche Welle.
15 мая утром полиция стала вызывать в отделения активных участников вчерашней акции протеста. Так, «на разговор» пригласили руководителя детского хора в Березовском и неформального лидера движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину.
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