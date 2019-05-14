В екатеринбургскую епархию поступило сообщение о минировании

Из здания екатеринбургской епархии на улице Репина эвакуированы около ста сотрудников и около двух десятков прихожан. Сообщение о минировании поступило во время службы в Иоанно-предтеченском соборе.

В екатеринбургскую епархию сообщение по минировании поступило по электронной почте. По словам пресс-секретаря Анжелы Тамбовой, клерки епархии закончат рабочий день дома. «Сегодня все активно молятся об укреплении мира и согласия в нашем обществе. И очень печально, что те, кто против единства, показали свой настрой», — подчеркнула Тамбова.