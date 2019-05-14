В екатеринбургскую епархию поступило сообщение о минировании
18:37, 14 Май 2019
Священнослужителей и прихожан эвакуировали после письма.
Из здания екатеринбургской епархии на улице Репина эвакуированы около ста сотрудников и около двух десятков прихожан. Сообщение о минировании поступило во время службы в Иоанно-предтеченском соборе.
В екатеринбургскую епархию сообщение по минировании поступило по электронной почте. По словам пресс-секретаря Анжелы Тамбовой, клерки епархии закончат рабочий день дома. «Сегодня все активно молятся об укреплении мира и согласия в нашем обществе. И очень печально, что те, кто против единства, показали свой настрой», — подчеркнула Тамбова.
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Сегодня на месте строительства храма святой Екатерины должен был состояться молебен. Решение об отмене богослужения принял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что священнослужителей «официально предупредил что молебен будет считаться незаконной акцией»: «Не будем концентрировать позиции в одно время, проецируя беспорядки».
13 мая в сквере у театра драмы появился забор, огораживающий будущую строительную площадку. Вечером мирный флешмоб перерос в противостояние между сторонниками строительства храма святой Екатерины и защитниками сквера на набережной.
Сегодня губернатор Куйвашев пытается примирить участников конфликта. Но противники строительства вновь сносят ограду и пытаются разрушить планы по возведению храма.
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