В Екатеринбурге нашли подрядчика, который переселит депутатов в ЦУМ

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Все работы необходимо выполнить к началу нового политического сезона — до 1 сентября 2019 года.



, но у прошлого созыва на оборудование новых помещений не хватило денег. В качестве вариантов рассматривали муниципальные здания , разбросанные по городу , но остановились на торговом центре , который примыкает к горадминистрации. Для депутатов выкупили два верхних этажа.

Планы о переезде в более просторное здание появились у депутатов полтора года назадно у прошлого созыва на оборудование новых помещений не хватило денег. В качестве вариантов рассматривали муниципальные зданияразбросанные по городуно остановились на торговом центрекоторый примыкает к горадминистрации. Для депутатов выкупили два верхних этажа.

Мэрия Екатеринбурга нашла подрядчикакоторый подготовит два этажа ЦУМа для переселения депутатов. Победителем аукциона стал единственный участник, — компанияАудиовидеосистемы». Новый зал заседаний рассчитан на 85 мест: участники заседанияоператорысекретарипереводчики и журналисты. Там установят оборудование для электронного голосованиямикрофоны и мебель. Стоимость ремонта — 38,7 миллиона рублей.