В Екатеринбурге нашли подрядчика, который переселит депутатов в ЦУМ
12:04, 14 Май 2019
Компания подготовит новый зал заседаний с системой электронного голосования.
Мэрия Екатеринбурга нашла подрядчика, который подготовит два этажа ЦУМа для переселения депутатов. Победителем аукциона стал единственный участник, — компания «Аудиовидеосистемы». Новый зал заседаний рассчитан на 85 мест: участники заседания, операторы, секретари, переводчики и журналисты. Там установят оборудование для электронного голосования, микрофоны и мебель. Стоимость ремонта — 38,7 миллиона рублей. Все работы необходимо выполнить к началу нового политического сезона — до 1 сентября 2019 года.
Планы о переезде в более просторное здание появились у депутатов полтора года назад, но у прошлого созыва на оборудование новых помещений не хватило денег. В качестве вариантов рассматривали муниципальные здания, разбросанные по городу, но остановились на торговом центре, который примыкает к горадминистрации. Для депутатов выкупили два верхних этажа.
Львы города и где они обитают
Почему реконструкция сквера за театром оперы отзывается болью у горожан.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Разумная трезвость: как прийти в себя после долгих праздников?
Читать или слушать?
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.