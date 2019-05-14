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Уральский боец UFC объяснил, зачем пришел в сквер у Драмтеатра

14:53, 14 Май 2019
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Фото: пресс-служба РМК
Иван Штырков опроверг сообщения, что акцию протеста пришла разгонять сотня бойцов «Академии единоборств РМК».
Боец UFC Иван Штырков рассказал о свое участии во вчерашних событиях в сквере у Драмтеатра. По словам спортсмена, защищать забор, которым отгородили территорию будущего Храма святого Екатерины, пришли не «сто человек от Академии единоборств РМК“, а десять».



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Иван Штырков
боец из Екатеринбурга
Мы приехали, чтобы помочь охране поднять забор. Ни о каких конфликтах или угрозах со стороны нашей команды в сторону жителей не может быть и речи. Их не было. Там кроме нас были и другие люди.
Иван Штырков
Уральский боец подчеркнул, что «все дискуссии должны быть в мирном русле, а то, что произошло ночью в корне неправильно и не должно повториться».

Напомним, с наступлением темноты к скверу на Октябрьской площади во время акции протеста подъехали бойцы «Академии единоборств РМК» с президентом Иваном Штырковым во главе. Очевидцы сообщали, что молодые ребята не церемонились с протестующими, начав выталкивать горожан из периметра, который был огражден забором. Бойцы не гнушались применять силу (журналистам, освещавшим протест, сломали камеру, горожане жаловались на удары), материться и скандалить.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Скверная история, храм Святой Екатерины, Екатеринбург, РМК, Иван Штырков
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