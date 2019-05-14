Свердловчанин сел на четыре месяца за долг дочери 

Житель Нижней Туры не платил алименты своей дочери , за что получил 40 часов исправительных работ. Он отработал это время , но не встал на путь исправления. Мужчина не нашел работу и не стремился помочь ребенку , сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Постепенно его долг достиг 500 тысяч рублей. За повторное нарушение его привлекли уже к уголовной ответственности. Должника взял под стражу в зале суда и отправили на четыре месяца в тюрьму.

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У свердловчанина в качестве платы

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золотую цепочку и крестик. Еще и посадили на десять суток. Теперь он должен подумать

хочет ли выплатить 38 тысяч.

С начала 2019 года на жителей Свердловской области завели 20 тысяч исполнительных производств на сумму три миллиарда рублей. Чтобы погасить долгиприставы могут отобрать у должника автомобиль или другие ценные вещи.