Свердловчанин сел на четыре месяца за долг дочери
11:18, 14 Май 2019
Мужчина не хотел искать работу, чтобы расплатиться.
Житель Нижней Туры не платил алименты своей дочери, за что получил 40 часов исправительных работ. Он отработал это время, но не встал на путь исправления. Мужчина не нашел работу и не стремился помочь ребенку, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Постепенно его долг достиг 500 тысяч рублей. За повторное нарушение его привлекли уже к уголовной ответственности. Должника взял под стражу в зале суда и отправили на четыре месяца в тюрьму.
С начала 2019 года на жителей Свердловской области завели 20 тысяч исполнительных производств на сумму три миллиарда рублей. Чтобы погасить долги, приставы могут отобрать у должника автомобиль или другие ценные вещи. У свердловчанина в качестве платы забрали iPhone 8, золотую цепочку и крестик. Еще и посадили на десять суток. Теперь он должен подумать, хочет ли выплатить 38 тысяч.
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