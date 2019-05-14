«Спорт с верой»: Шнуров описал конфликт вокруг храма в Екатеринбурге

Лидер группировки « Ленинград» Сергей Шнуров посвятил очередной стих конфликту вокруг строительства храма святой Екатерины. « Сошлись сторонники постройки храма с любителями погулять , а не молиться », написал музыкант на своей странице в Instagram. События , происходящие в городе он называет « драмой».





Большая часть опуса Шнурова посвящена бойцам академии единоборств РМК , которые вызвались помочь охране спортплощадки.





Спорт с верой сочетаются и вместе

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« О , спорт , ты мир» и « мир вашему дому».

Кто против храма? Могут… <проучить>,

Согласно православному канону.

