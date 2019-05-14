«Спорт с верой»: Шнуров описал конфликт вокруг храма в Екатеринбурге
22:30, 14 Май 2019
Лидер группы «Ленинград» высмеял участие спортсменов РМК в конфликте.
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил очередной стих конфликту вокруг строительства храма святой Екатерины. «Сошлись сторонники постройки храма с любителями погулять, а не молиться», написал музыкант на своей странице в Instagram. События, происходящие в городе он называет «драмой».
Большая часть опуса Шнурова посвящена бойцам академии единоборств РМК, которые вызвались помочь охране спортплощадки.
Спорт с верой сочетаются и вместеБыстрее, выше и сильнее вдвое. <…>
«О, спорт, ты мир» и «мир вашему дому».
Кто против храма? Могут… <проучить>,
Согласно православному канону.
Кто против храма? Могут… <проучить>,
Согласно православному канону.
Музыкант также отметил действия полиции, которая не вмешивалась в конфликт. В день акции был только один задержанный. После этого все автомобили ППС покинули территорию: «дело что ли, лезть в драку, что, всех больше надо?»
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Напомним, активисты, выступающие за сохранения пространства сквера в прежнем виде организовали акцию протеста, коорая длилась десять часов. Они снесли ограждения вокруг будущей стройплощадки и вступили в словесную перепалку охраной и спортсменами. На следующий день в конфликт вмешался губернатор Евгений Куйвашев. Он собрал за круглым столом по пять представителей конфликтующих сторон. К общему выводу прийти не удалось, но глава региона заявил, что все действия активистов должны оставаться в рамках закона.
ЕТВ узнал у политологов и политиков, как можно погасить конфликт. Хронологию первого дня смотрите здесь. Акции протеста продолжаются и сегодня, 14 мая. Тепесь территорию сквера оцепил ОМОН. Известно о четверых задержанных. Подробности сморите на странице ЕТВ во «ВКонтакте». Мы ведем стрим с места событий.
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