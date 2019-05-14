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«Спорт с верой»: Шнуров описал конфликт вокруг храма в Екатеринбурге

22:30, 14 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Лидер группы «Ленинград» высмеял участие спортсменов РМК в конфликте.
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил очередной стих конфликту вокруг строительства храма святой Екатерины. «Сошлись сторонники постройки храма с любителями погулять, а не молиться», написал музыкант на своей странице в Instagram. События, происходящие в городе он называет «драмой».

Большая часть опуса Шнурова посвящена бойцам академии единоборств РМК, которые вызвались помочь охране спортплощадки.

Спорт с верой сочетаются и вместе
Быстрее, выше и сильнее вдвое. <…>
«О, спорт, ты мир» и «мир вашему дому».
Кто против храма? Могут… <проучить>,
Согласно православному канону.

Музыкант также отметил действия полиции, которая не вмешивалась в конфликт. В день акции был только один задержанный. После этого все автомобили ППС покинули территорию: «дело что ли, лезть в драку, что, всех больше надо?»
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Почему реконструкция сквера за театром оперы отзывается болью у горожан.
Напомним, активисты, выступающие за сохранения пространства сквера в прежнем виде организовали акцию протеста, коорая длилась десять часов. Они снесли ограждения вокруг будущей стройплощадки и вступили в словесную перепалку охраной и спортсменами. На следующий день в конфликт вмешался губернатор Евгений Куйвашев. Он собрал за круглым столом по пять представителей конфликтующих сторон. К общему выводу прийти не удалось, но глава региона заявил, что все действия активистов должны оставаться в рамках закона.

ЕТВ узнал у политологов и политиков, как можно погасить конфликт. Хронологию первого дня смотрите здесь. Акции протеста продолжаются и сегодня, 14 мая. Тепесь территорию сквера оцепил ОМОН. Известно о четверых задержанных. Подробности сморите на странице ЕТВ во «ВКонтакте». Мы ведем стрим с места событий.
Власти Екатеринбурга бессильны в конфликте из-за храма и сквера
Бездействие мэра и губернатора — главный катализатор конфликта.
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В Екатеринбурге разыгралась драма У драматического театра в разных лицах. Сошлись сторонники постройки храма С любителями погулять, а не молиться. Полиция всё мялась. Дело что ли, Лезть в драку, чё всех больше надо? Кто на спортивном, те за богомолье, Кто проще - за свободу променада. Когда дебош совсем стал непотребен Для примирения, так сказать, сторон, Решили, что пора служить молебен, Под крики местных неприветливых ворон. Спорт с верой сочетаются и вместе Быстрее, выше и сильнее вдвое. Подъем-переворотом, а вот крест те. Ну, кто тут за газон ещё повоет? Затишье перед бурей, не иначе. «О, спорт, ты мир» и «мир вашему дому». Кто против храма? Могут отхерачить, Согласно православному канону.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, музыкант, стихи, Свердловская область , Екатеринбург
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