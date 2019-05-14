Протест вышел за пределы Екатеринбурга: горожан поддержал Варламов
13:40, 14 Май 2019
Урбанист сравнил стычку в сквере на Октябрьской площади с противостоянием России прошлого и России будущего.
Илья Варламов опубликовал в своем телеграм-канале большой пост о протестах в Екатеринбурге. Напомним, накануне, 13 мая, в сквере на Октябрьской площади столкнулись противники и защитники строительства храма Святой Екатерины. Урбанист назвал произошедшее противостоянием России прошлого и России будущего.
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Почему реконструкция сквера за театром оперы отзывается болью у горожан.
Россия прошлого вышла с кулаками, с заборами, с беспределом против екатеринбуржцев.
Россия будущего — это светлые и прекрасные люди, которые вышли вчера против России прошлого. Они не испугались титушек, беспредела полиции и несправедливости. Они большие молодцы, потому что они единственный луч света, который пробивается сквозь густые тучи мракобесия и смуты.
«Противники храма», как их окрестили СМИ, борются, конечно, не с храмом. Они борются с беспределом. И они обязательно победят, потому что в этой истории именно они, как ни парадоксально, на стороне добра.
Россия прошлого — это безразличие и покорность. Россия будущего — это уважение и достоинство.
Вы часто спрашиваете: а что делать? Как что-то поменять? Всё очень просто: не оставайтесь равнодушными, а то завтра не наступит никогда.
Россия будущего — это светлые и прекрасные люди, которые вышли вчера против России прошлого. Они не испугались титушек, беспредела полиции и несправедливости. Они большие молодцы, потому что они единственный луч света, который пробивается сквозь густые тучи мракобесия и смуты.
«Противники храма», как их окрестили СМИ, борются, конечно, не с храмом. Они борются с беспределом. И они обязательно победят, потому что в этой истории именно они, как ни парадоксально, на стороне добра.
Россия прошлого — это безразличие и покорность. Россия будущего — это уважение и достоинство.
Вы часто спрашиваете: а что делать? Как что-то поменять? Всё очень просто: не оставайтесь равнодушными, а то завтра не наступит никогда.
Хронологию событий 13–14 мая можно посмотреть здесь.
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