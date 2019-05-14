Протест вышел за пределы Екатеринбурга: горожан поддержал Варламов

Россия прошлого вышла с кулаками , с заборами , с беспределом против екатеринбуржцев.



Россия будущего — это светлые и прекрасные люди , которые вышли вчера против России прошлого. Они не испугались титушек , беспредела полиции и несправедливости. Они большие молодцы , потому что они единственный луч света , который пробивается сквозь густые тучи мракобесия и смуты.



« Противники храма», как их окрестили СМИ , борются , конечно , не с храмом. Они борются с беспределом. И они обязательно победят , потому что в этой истории именно они , как ни парадоксально , на стороне добра.



Россия прошлого — это безразличие и покорность. Россия будущего — это уважение и достоинство.



Вы часто спрашиваете: а что делать? Как что-то поменять? Всё очень просто: не оставайтесь равнодушными , а то завтра не наступит никогда.

Илья Варламов, блогер