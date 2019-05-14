После аномальной жары в Свердловскую область придут заморозки

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на рабочую неделю , смотрите его здесь . Скажем только , что ливневая канализация снова может не справиться. Погода в столице Урала последние четыре дня била среднегодовые рекорды. Столбик термометра показывал отметку +30 градусов ( на семь градусов выше нормы). ЕТВ составил традиционный прогноз погоды для Екатеринбурга

После аномальной жары в Свердловской области ожидаются заморозки. По прогнозам уральского гидрометцентрав ночь на 16 мая температура воздуха может опуститься до -3 градусов. В Екатеринбурге также ожидается сильный ветер и дожди. Так чтоберегите рассаду и не забывайте заносить ее в дом на ночь.