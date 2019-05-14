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После аномальной жары в Свердловскую область придут заморозки

09:37, 14 Май 2019
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Фото: pixabay
Всю неделю также придется терпеть дожди.
После аномальной жары в Свердловской области ожидаются заморозки. По прогнозам уральского гидрометцентра, в ночь на 16 мая температура воздуха может опуститься до -3 градусов. В Екатеринбурге также ожидается сильный ветер и дожди. Так что, берегите рассаду и не забывайте заносить ее в дом на ночь.

ЕТВ составил традиционный прогноз погоды для Екатеринбурга на рабочую неделю, смотрите его здесь. Скажем только, что ливневая канализация снова может не справиться. Погода в столице Урала последние четыре дня била среднегодовые рекорды. Столбик термометра показывал отметку +30 градусов (на семь градусов выше нормы).
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, заморозки, погода, Свердловская область , Екатеринбург
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