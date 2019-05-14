Переговоры Куйвашева с конфликтующими из-за храма зашли в тупик
В резиденции губернатора Свердлвоской области прошла встреча, которая могла завершиться перемирием сторонников храма и защитников сквера. На переговоры были приглашены по нескольку человек, представляющих обе стороны конфликта. Кроме главы региона на встрече присутствовали вице-губернаторы Бидонько и Чайников, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Со стороны защитников храма — священнослужители, представитель РМК, православная активистка и журналист Шеремет.
Присутствующие высказали сою позицию. Защитники сквера пытались донести мысль о том, что Екатеринбургу, в котором не все хорошо с благоустройством, нужны общественные пространства, говорили о вторичности архитектурного решения. Так же горожане, отстаивающие право на зеленое пространство у набережной, отметили, что не их вина в возникшем вчера конфликте.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
У защитников храма было два аргумента. Первый: это уже третья попытка построить храм святой Екатерины, девять лет верующие терпели, сейчас — устали. Второй: все сделано по закону. Несмотря на слова Сергея Бидонько о том, что закон не совершенен и нужно совершенствовать процедуру общественных обсуждений, вопрос «как возник протест» остался без ответа.
Александр Высокинский предложил защитникам сквера у драмы заменить его на любое другое пространство и благоустроить его: «Как вы сочтете нужным». Как отметил депутат гордумы Константин Киселев, такой вариант не устроил общественников: «Надо обсуждать благоустройство всех парков, скверов и общественных пространств. И это будет нормально».