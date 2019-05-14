Переговоры Куйвашева с конфликтующими из-за храма зашли в тупик

В резиденции губернатора Свердлвоской области прошла встреча, которая могла завершиться перемирием сторонников храма и защитников сквера. На переговоры были приглашены по нескольку человек, представляющих обе стороны конфликта. Кроме главы региона на встрече присутствовали вице-губернаторы Бидонько и Чайников, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Со стороны защитников храма — священнослужители, представитель РМК, православная активистка и журналист Шеремет.

Присутствующие высказали сою позицию. Защитники сквера пытались донести мысль о том, что Екатеринбургу, в котором не все хорошо с благоустройством, нужны общественные пространства, говорили о вторичности архитектурного решения. Так же горожане, отстаивающие право на зеленое пространство у набережной, отметили, что не их вина в возникшем вчера конфликте.