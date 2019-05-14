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Переговоры Куйвашева с конфликтующими из-за храма зашли в тупик

19:32, 14 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Свердловский губернатор заявил: его задача — соблюдать закон, поэтому все нарушители будут наказаны.

В резиденции губернатора Свердлвоской области прошла встреча, которая могла завершиться перемирием сторонников храма и защитников сквера. На переговоры были приглашены по нескольку человек, представляющих обе стороны конфликта. Кроме главы региона на встрече присутствовали вице-губернаторы Бидонько и Чайников, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Со стороны защитников храма — священнослужители, представитель РМК, православная активистка и журналист Шеремет.

Присутствующие высказали сою позицию. Защитники сквера пытались донести мысль о том, что Екатеринбургу, в котором не все хорошо с благоустройством, нужны общественные пространства, говорили о вторичности архитектурного решения. Так же горожане, отстаивающие право на зеленое пространство у набережной, отметили, что не их вина в возникшем вчера конфликте.

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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

У защитников храма было два аргумента. Первый: это уже третья попытка построить храм святой Екатерины, девять лет верующие терпели, сейчас — устали. Второй: все сделано по закону. Несмотря на слова Сергея Бидонько о том, что закон не совершенен и нужно совершенствовать процедуру общественных обсуждений, вопрос «как возник протест» остался без ответа.


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Сергей Бидонько
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Ребята, возвращаемся в правовое поле, хотите митинги, хотите волеизъявления. Пожалуйста, обращения в суды. Все должно быть согласовано. <…>Могут быть люди, которые решат воспользоваться накаленной ситуацией. Допустить этого нельзя.
Сергей Бидонько

Александр Высокинский предложил защитникам сквера у драмы заменить его на любое другое пространство и благоустроить его: «Как вы сочтете нужным». Как отметил депутат гордумы Константин Киселев, такой вариант не устроил общественников: «Надо обсуждать благоустройство всех парков, скверов и общественных пространств. И это будет нормально».

Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Площадь сквера сократится. Но в Екатеринбурге появится один из лучших храмов в мире. Он нам нужен и не надо этого бояться. В Екатеринбурге никогда не боялись делать смелые шаги. Эйфелеву башню тоже сначала прокляли, теперь все гордятся.
Александр Высокинский
Евгений Куйвашев, который был инициатором встречи и говорил, что его «главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания», был немногословен. И фактически принял одну из сторон конфликта. Глава региона заявил, что его задача сделать так, чтобы соблюдался закон. Поэтому те, кто нарушал его вчера, а также те, кто нарушит сегодня будут наказаны.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, храм-на-драме, храм Святой Екатерины, сквер, Александр Высокинский, Евгений Куйвашев
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