Мэрия Екатеринбурга собирается дать 100 миллионов на ледовую арену

Триумфаторы Ночной хоккейной лиги, обыгравшие в финале «Монолит» из Нижнего Новгорода, вернулись в Екатеринбург. Хоккеисты-любители получили за победу из рук президента Путина сертификат на 100 миллионов рублей.

Это уже третья победа команды из Екатеринбурга в турнире. В 2014 году Кубок выиграл «Неоплан». В 2016 — «Авто». Сертификаты, полученные победителями, превратились в «Дацюк-Арену» и ледовую арену, которая скоро будет построена в Солнечном. Мэр Екатеринбурга пообещал добавить к 100 миллионам, заработанных хоккеистами команды «Скон-Урал» такую же сумму. Глава города не назвал источник финансирования, но обозначил приоритетные территории для строительства арены — Орджоникидзевский район, Академический и Химмаш.