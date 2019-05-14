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Мэрия Екатеринбурга собирается дать 100 миллионов на ледовую арену

12:02, 14 Май 2019
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Фото: nhliga.org
К сертификату, который за победу в Ночной хоккейной лиге получила команда «Скон-Урал», мэр Высокинский пообещал добавить столько же.

Триумфаторы Ночной хоккейной лиги, обыгравшие в финале «Монолит» из Нижнего Новгорода, вернулись в Екатеринбург. Хоккеисты-любители получили за победу из рук президента Путина сертификат на 100 миллионов рублей.

Это уже третья победа команды из Екатеринбурга в турнире. В 2014 году Кубок выиграл «Неоплан». В 2016 — «Авто». Сертификаты, полученные победителями, превратились в «Дацюк-Арену» и ледовую арену, которая скоро будет построена в Солнечном. Мэр Екатеринбурга пообещал добавить к 100 миллионам, заработанных хоккеистами команды «Скон-Урал» такую же сумму. Глава города не назвал источник финансирования, но обозначил приоритетные территории для строительства арены — Орджоникидзевский район, Академический и Химмаш.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Солнечный, Дацюк Арена, Екатеринбург, хоккей, Ледовая арена, ночная хоккейная лига , Александр Высокинский
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