«Буду посредником»: Куйвашев позвал протестующих на переговоры
10:45, 14 Май 2019
Глава региона решил организовать встречу конфликтующих сторон, чтобы решить вопрос со сквером.
Губернатор Евгений Куйвашев решил организовать переговоры противников и защитников строительства храма святой Екатерины. Глава региона пригласил в резиденцию по пять представителей с каждой стороны в 16:00. «Сейчас моя главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему», — заявил Куйвашев в Instagram.
Глава региона признал, что верующим важно восстановить храм, а протестующим — кусочек зелени. Губернатор считают, что взаимные претензии удастся решить за столом переговоров. «Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города, любимого Екатеринбурга».
Протестная акция за сохранение сквера у театра Драмы в прежнем виде переросла в стычку с охраной и полицией. Подробности читайте здесь. ЕТВ также узнал как выглядит «поле боя» наутро. Свое заявление также сделал Фонд Святой Екатерины. Он обвинил протестующих горожан в провокации и заявил, что это никак не повлияет на строительства храма.
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