«Буду посредником»: Куйвашев позвал протестующих на переговоры

Губернатор Евгений Куйвашев решил организовать переговоры противников и защитников строительства храма святой Екатерины. Глава региона пригласил в резиденцию по пять представителей с каждой стороны в 16:00. « Сейчас моя главная задача как губернатора — добиться мира , спокойствия и понимания. Уличные конфликты — это не путь , которым можно решить проблему», — заявил Куйвашев в Instagram.





Глава региона признал , что верующим важно восстановить храм , а протестующим — кусочек зелени. Губернатор считают , что взаимные претензии удастся решить за столом переговоров. « Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города , любимого Екатеринбурга».



