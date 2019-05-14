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«Буду посредником»: Куйвашев позвал протестующих на переговоры

10:45, 14 Май 2019
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Глава региона решил организовать встречу конфликтующих сторон, чтобы решить вопрос со сквером.
Губернатор Евгений Куйвашев решил организовать переговоры противников и защитников строительства храма святой Екатерины. Глава региона пригласил в резиденцию по пять представителей с каждой стороны в 16:00. «Сейчас моя главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему», — заявил Куйвашев в Instagram.

Глава региона признал, что верующим важно восстановить храм, а протестующим — кусочек зелени. Губернатор считают, что взаимные претензии удастся решить за столом переговоров. «Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города, любимого Екатеринбурга».

Протестная акция за сохранение сквера у театра Драмы в прежнем виде переросла в стычку с охраной и полицией. Подробности читайте здесь. ЕТВ также узнал как выглядит «поле боя» наутро. Свое заявление также сделал Фонд Святой Екатерины. Он обвинил протестующих горожан в провокации и заявил, что это никак не повлияет на строительства храма.
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Вчера в Екатеринбурге группа горожан вышла протестовать против установки забора на земельном участке, где планируется построить храм святой Екатерины. Люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер. ⠀ Это сложная ситуация. В ней можно понять и верующих, для которых восстановление храма святой Екатерины в городе — вопрос, который поднимается из года в год и который все равно нужно решать. И протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга. ⠀ Сейчас моя главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему. Я думаю, что самый правильный шаг сейчас — организовать прямой разговор двух сторон друг с другом. Я готов выступить посредником в этом разговоре. Сегодня в 16. 00 я жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны. Прошу и протестующих, и сторонников строительства храма выбрать парламентеров. Подходите к резиденции губернатора, вас встретят и проводят. ⠀ Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города, любимого Екатеринбурга.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , губернатор, выступление, протест, Евгений Куйвашев
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