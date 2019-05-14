Хронология протеста: как екатеринбуржцы защищали сквер у Драмтеатра

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Дальше события начали развиваться непредсказуемо ( или наоборот?): многострадальный забор то ломали , то восстанавливали , на горожан нападали спортивного вида разъяренные молодые люди , не обошлось без задержаний. Столкновение противников и защитников храма святой Екатерины уже называют самым значимым протестом Екатеринбурга последних лет.





Обо всем по порядку — в хронологии событий ЕТВ.

И несмотря на точто действия были законнымиземлю передали в арендуФонду Святой Екатерины» за четыре миллиона рублей под строительство религиозного объекта), согласиться с этим смогли не все. Поэтому сотниесли не тысячиекатеринбуржцев вышли на мирный протест вечером 13 мая.