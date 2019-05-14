Хронология протеста: как екатеринбуржцы защищали сквер у Драмтеатра
08:26, 14 Май 2019
Как проходило столкновение противников и защитников строительства храма святой Екатерины 13 мая 2019 года.
В ночь с 12 на 13 мая 2019 года в сквере около театра драмы на Октябрьской площади появился забор. Сквозь прутья решеток горожане видели, как по периметру прогуливаются бойцы Росгвардии, которые не могли ничего объяснить и предпочитали отмалчиваться. Стало понятно — участок огородили, потому что начинается строительство храма святой Екатерины.
И несмотря на то, что действия были законными (землю передали в аренду «Фонду Святой Екатерины» за четыре миллиона рублей под строительство религиозного объекта), согласиться с этим смогли не все. Поэтому сотни, если не тысячи, екатеринбуржцев вышли на мирный протест вечером 13 мая.
Дальше события начали развиваться непредсказуемо (или наоборот?): многострадальный забор то ломали, то восстанавливали, на горожан нападали спортивного вида разъяренные молодые люди, не обошлось без задержаний. Столкновение противников и защитников храма святой Екатерины уже называют самым значимым протестом Екатеринбурга последних лет.
Обо всем по порядку — в хронологии событий ЕТВ.
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С чего все началось
Днем 13 мая в социальных сетях защитников сквера у Драмтеатра начали появляться посты с призывом прийти на прогулку в 19:00. Примерно в это время к Октябрьской площади начали подтягиваться горожане: многие пришли с детьми, многие приехали на велосипедах и самокатах. Люди водили хороводы, общались друг с другом, обсуждали будущую стройку.
Около часа спустя, ближе к 20:00, настроения неуловимо изменились, и люди подошли вплотную к забору. Несмотря на выкрики «не трогайте забор, это провокация!», горожане повалили хлипкую конструкцию. Бойцы Росгвардии, дежурившие внутри периметра, сгрудились около палатки в центре сквера. Что там — они так и не рассказали, но в толпе предположили, что это первый камень храма святой Екатерины для торжественной закладки.
Горожане начали водить хоровод вокруг палатки, а позже — разбили свою, грозясь заночевать в сквере, но не допустить строительство храма.
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Фото: скрин с прямого эфира ЕТВ
Как в сквере появились бойцы РМК
В течение следующих двух часов не происходило ничего нового, но с наступлением темноты к скверу на Октябрьской площади подъехали бойцы «Академии единоборств РМК» с президентом Иваном Штырковым во главе. Напомним, глава РМК Игорь Алтушкин наряду с другим олигархом, Андреем Козицыным, — инициатор и спонсор строительства храма святой Екатерины.
Крепкие молодые ребята не церемонились с протестующими, начав выталкивать горожан из периметра, который был огражден забором. Бойцы не гнушались применять силу (журналистам, освещавшим протест, сломали камеру, горожане жаловались на удары), материться и скандалить.
С криком «За храм!» бойцы восстановили забор и рассредоточились по его периметру, ведя точечные склоки с оставшимися по другую сторону горожанами. Из-за забора им кричали «За сквер!» и «Позор!»
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Фото: ЕТВ
Полицейское невмешательство
Обычно очень активные во время городских протестов полицейские предпочли в этот раз наблюдать за происходящим из своих машин и не вмешиваться. Когда бойцы РМК восстановили забор, и людям пришлось переместиться на тротуар, протестующие заблокировали дорогу на улице 8 Марта\Бориса Ельцина. Только к полуночи полицейские начали просить горожан разойтись. Никаких попыток защитить екатеринбуржцев от бойцов РМК, явно готовых к физическому столкновению, полицейские не предпринимали.
Ближе к 1:00 задержали одного человека — мужчину, который якобы был пьян. Девушки, которые пришли вместе с ним, в недоумении спрашивали полицейских, что происходит, но те не комментировали задержание. Толпа скандировала: «Позор! Позор! Позор!»
Фото: ЕТВ
Чтобы усмирить толпу, начали распылять слезоточивый газ — но кто это сделал, неизвестно. К 2:00 полиции в поле зрения протестующих не осталось вовсе.
Комментариев от Росгвардии, полицейского главка или екатеринбургского УМВД все еще нет.
Молчание властей
Протестующие начали расходиться только в предрассветных сумерках. Разочарованные молчанием и городских, и областных властей. На место протеста, в сквер на Октябрьской площади, не приехал ни мэр Александр Высокинский (хотя администрация Екатеринбурга находится в нескольких сотнях метров от места событий), ни губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также не было депутатов гордумы, кроме Константина Киселева.
По словам вице-мэра по внутренней политике Екатерины Куземки, Александр Высокинский во время битвы за сквер находился на совещании по бюджетным корректировкам. Пресс-служба мэрии прямо во время протестов публиковала в своем аккаунте в Instagram итоги брифинга по повышению стоимости проезда в метро.
Евгений Куйвашев возвращался из рабочей поездки в Китай. Во время эфира на «Эхо Москвы» по ситуации высказался экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он поддержал протестующих (несмотря на то, что защищал храм) и предположил, как можно исправить ситуацию:
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Около 3:00 вице-губернатор Сергей Бидонько прокомментировал ТАСС происходящее. По его словам, «не было допущено потасовок или противоправных действий», а сегодня, 14 мая, пройдет совещание, на котором придумают, как урегулировать конфликт.
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