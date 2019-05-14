Фонд Святой Екатерины назвал протест против храма провокацией
10:31, 14 Май 2019
В организации завили, что митинг не повлияет на стройку.
Фонд святой Екатерины назвал протестную акцию против строительства храма провокацией. В организации заверили, что работа по подготовке к строительству храма была законной: территория переведена в объекты религиозного значения, а разрешение на строительства получено. В фонде считают, что протестующие пытались решить вопрос силовыми методами и провоцировали охрану.
«Попытки запугать сторонников строительства храма обречены на провал. В ближайшее время все запланированные работы на площадке будут продолжены», — заявили в фонде.
О том, как все было в хоронологическом порядке, читайте здесь.
Площадку под будущий храм уже освятили во время пасхального крестного хода. В сквере также проходил общегородской молебен, на котором присутствовали звезды российского шоубизнеса. Согласно проекту, сооружение будет высотой 75 метров и сможет вместить 2,5 тысячи верующих. Возле храма обещают разбить парк, чтобы жители Екатеринбурга не потеряли привычное место отдыха. Закончить строительство должны к 300-летию Екатеринбурга. Зоны благоустройства обещают сохранить.
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