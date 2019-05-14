Фонд Святой Екатерины назвал протест против храма провокацией

Фонд святой Екатерины назвал протестную акцию против строительства храма провокацией. В организации заверили , что работа по подготовке к строительству храма была законной: территория переведена в объекты религиозного значения , а разрешение на строительства получено. В фонде считают , что протестующие пытались решить вопрос силовыми методами и провоцировали охрану.





« Попытки запугать сторонников строительства храма обречены на провал. В ближайшее время все запланированные работы на площадке будут продолжены», — заявили в фонде.





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, на котором присутствовали звезды российского шоубизнеса. Согласно проекту , сооружение будет высотой 75 метров и сможет вместить 2,5 тысячи верующих. Возле храма обещают разбить парк , чтобы жители Екатеринбурга не потеряли привычное место отдыха. Закончить строительство должны к 300-летию Екатеринбурга. Зоны благоустройства обещают сохранить. Площадку под будущий храм уже освятили во время пасхального крестного хода. В сквере также проходил общегородской молебенна котором присутствовали звезды российского шоубизнеса. Согласно проектусооружение будет высотой 75 метров и сможет вместить 2,5 тысячи верующих. Возле храма обещают разбить паркчтобы жители Екатеринбурга не потеряли привычное место отдыха. Закончить строительство должны к 300-летию Екатеринбурга. Зоны благоустройства обещают сохранить.



