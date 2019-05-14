ЕТК заплатит водителю 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль

Екатеринбургская теплосетевая компания заплатит 500 тысяч рублей водителю з а поврежденный автомобиль. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.





18 июля 2018 года на перекрестке Блюхера-Раевского во время гидравлических испытаний прорвало трубы: из-под земли забил фонтан воды с гравием. Жертвой коммунальной аварии стал автомобиль Toyota, принадлежащий екатеринбуржцу: ущерб оценили в миллион рублей. Часть ущерба — 500 тысяч рублей — возместила страховая компания.



