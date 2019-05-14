ЕТК заплатит водителю 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль
13:50, 14 Май 2019
Машина серьезно пострадала, когда коммунальщики работали на сетях.
Екатеринбургская теплосетевая компания заплатит 500 тысяч рублей водителю за поврежденный автомобиль. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
18 июля 2018 года на перекрестке Блюхера-Раевского во время гидравлических испытаний прорвало трубы: из-под земли забил фонтан воды с гравием. Жертвой коммунальной аварии стал автомобиль Toyota, принадлежащий екатеринбуржцу: ущерб оценили в миллион рублей. Часть ущерба — 500 тысяч рублей — возместила страховая компания.
Екатеринбуржца это не удовлетворило, и, чтобы возместить оставшийся ущерб, он обратился в Ленинский суд Екатеринбурга с иском к ЕТК, которая проводила работы. Требования удовлетворили частично: с коммунальщиков взыскали почти 500 тысяч. Ответчик попытался оспорить решение, но успеха это не принесло.
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