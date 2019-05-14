Епархия прогуляется с детьми на месте храма святой Екатерины

В День защиты детей на месте , где планируется строительство храма святой Екатерины пройдет мероприятие с участием детей из детдомов , неблагополучных семей и « солнечных» детей. Об этом во время пресс-конференции епархии , которую созвали из-за вчерашних столкновений противников и защитников храма , рассказал священник Максим Меняйло.



Апогеем мероприятия станет прогулка с детьми по скверу на Октябрьской площади. « Это покажет , что храм святой Екатерины будет социальным местом , где будут заниматься с детьми», — добавил Меняйло.



Закладывать первый камень в фундамент будущего храма 1 июня не планируют. Для этого нужен уже сформированный фундамент здания , которого пока нет.