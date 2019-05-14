Епархия прогуляется с детьми на месте храма святой Екатерины
12:42, 14 Май 2019
Мероприятие намечено на 1 июня.
В День защиты детей на месте, где планируется строительство храма святой Екатерины пройдет мероприятие с участием детей из детдомов, неблагополучных семей и «солнечных» детей. Об этом во время пресс-конференции епархии, которую созвали из-за вчерашних столкновений противников и защитников храма, рассказал священник Максим Меняйло.
Апогеем мероприятия станет прогулка с детьми по скверу на Октябрьской площади. «Это покажет, что храм святой Екатерины будет социальным местом, где будут заниматься с детьми», — добавил Меняйло.
Закладывать первый камень в фундамент будущего храма 1 июня не планируют. Для этого нужен уже сформированный фундамент здания, которого пока нет.
Апогеем мероприятия станет прогулка с детьми по скверу на Октябрьской площади. «Это покажет, что храм святой Екатерины будет социальным местом, где будут заниматься с детьми», — добавил Меняйло.
Закладывать первый камень в фундамент будущего храма 1 июня не планируют. Для этого нужен уже сформированный фундамент здания, которого пока нет.
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