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Диакон Кураев посоветовал построить храм святой Екатерины на окраине

15:16, 14 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Представитель Русской православной церкви эмоционально прокомментировал вчерашние события в Екатеринбурге.
Диакон РПЦ Андрей Кураев посоветовал построить храм святой Екатерины не в сквере у Драмтеатра. По словам религиозного деятеля, сооружение стоит перенести в «самый заброшенный район Екатеринбурга».

«Вы же так всемогущи. Мэр, губернатор, силовики, спонсоры, боевики, пресса — все у вас в руках. Так сделайте подарок городу. Придите не туда, где и без вас хорошо (в парк), а там, где плохо, тоскливо и дегенеративно. Возьмите самый заброшенный район города и соберите все свои ресурсы для его регенерации. […] А вместе с ним — проведите туда метро, расселите трущобы, постройте поликлинику и современную школу», — написал Андрей Кураев в своем блоге. Бойцов, которые приехали защищать огороженную под стройку храма территорию, диакон назвал «мурлом православия».

13 мая в Екатеринбурге обострился конфликт между сторонниками и противниками строительства храма святой Екатерины. ЕТВ разобрался, что послужило катализатором.
Хронология протеста: как екатеринбуржцы защищали сквер у Драмтеатра
Как проходило столкновение противников и защитников строительства храма святой Екатерины.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Скверная история, храм Святой Екатерины, Екатеринбург, храм, РПЦ
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