Диакон Кураев посоветовал построить храм святой Екатерины на окраине

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« Вы же так всемогущи. Мэр , губернатор , силовики , спонсоры , боевики , пресса — все у вас в руках. Так сделайте подарок городу. Придите не туда , где и без вас хорошо ( в парк), а там , где плохо , тоскливо и дегенеративно. Возьмите самый заброшенный район города и соберите все свои ресурсы для его регенерации. […] А вместе с ним — проведите туда метро , расселите трущобы , постройте поликлинику и современную школу», — написал Андрей Кураев в своем блоге. Бойцов , которые приехали защищать огороженную под стройку храма территорию , диакон назвал « мурлом православия».





13 мая в Екатеринбурге обострился конфликт между сторонниками и противниками строительства храма святой Екатерины. ЕТВ разобрался , что послужило катализатором.

Диакон РПЦ Андрей Кураев посоветовал построить храм святой Екатерины не в сквере у Драмтеатра. По словам религиозного деятелясооружение стоит перенести всамый заброшенный район Екатеринбурга».