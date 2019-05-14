Диакон Кураев посоветовал построить храм святой Екатерины на окраине
15:16, 14 Май 2019
Представитель Русской православной церкви эмоционально прокомментировал вчерашние события в Екатеринбурге.
Диакон РПЦ Андрей Кураев посоветовал построить храм святой Екатерины не в сквере у Драмтеатра. По словам религиозного деятеля, сооружение стоит перенести в «самый заброшенный район Екатеринбурга».
«Вы же так всемогущи. Мэр, губернатор, силовики, спонсоры, боевики, пресса — все у вас в руках. Так сделайте подарок городу. Придите не туда, где и без вас хорошо (в парк), а там, где плохо, тоскливо и дегенеративно. Возьмите самый заброшенный район города и соберите все свои ресурсы для его регенерации. […] А вместе с ним — проведите туда метро, расселите трущобы, постройте поликлинику и современную школу», — написал Андрей Кураев в своем блоге. Бойцов, которые приехали защищать огороженную под стройку храма территорию, диакон назвал «мурлом православия».
13 мая в Екатеринбурге обострился конфликт между сторонниками и противниками строительства храма святой Екатерины. ЕТВ разобрался, что послужило катализатором.
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