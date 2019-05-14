Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Часть забора вокруг храма святой Екатерины утопили в Исети

23:59, 14 Май 2019
shev-0191.jpg
Фото: Дмитрий Шевалдин
ОМОН и Росгвардия не смогли защитить ограждения от защитников сквера на набережной.

Итоги второго дня противостояния у забора, за которым находится территория строительства храма святой Екатерины, оказались уже более печальными. Задержано более десяти человек, среди них — женщины и несовершеннолетние.

Одному человеку после «взаимодействия» с сотрудниками органов правопорядка потребовалась медицинская помощь.

Львы города и где они обитают
Почему реконструкция сквера за оперным отзывается болью у горожан.
Драма у забора. День второй

Видео: ЕТВ

Вечером 14 мая в сквере у театра драмы было более многолюдно, чем было накануне. Причем, со обеих сторон. Забор по периметру двойной цепью охраняли сотрудники Росгвардии, среди которых было много женщин. К 22:00 к ним присоединились омоновцы, вставшие внутри периметра. Защитников сквера тоже было больше. По предварительным (и примерным) подсчетам — почти три тысяч человек.

Собравшиеся скандировали «Демонтаж», имея в виду забор, «Мы за сквер!», «Мы здесь власть!», «Позор!», обращаясь к охранникам. Но главный лозунг собравшихся — «Это наш город!» И хотя люди неоднократно выкрикивали «Мы ждем мэра!», ни мэр Екатеринбурга Высокинский и губернатор Свердловской области Куйвашев к горожанам не вышли.

Власти Екатеринбурга бессильны в конфликте из-за храма и сквера
Бездействие мэра и губернатора — главный катализатор конфликта.

Увеличилось и число представителей власти. Кроме заместителя полпреда по УрФО Бориса Кириллова, который вышел в народ и вчера, в толпе был замечены депутат областного законодательного собрания Вячеслав Вегнер. Депутата городской думы Константина Киселева поддержали его коллеги-коммунисты Пирожков и Ступников. Члены КПРФ пришли с красными флагами и бодро распевали советские песни.

Пришел к людям протоиерей, настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло. И около часа спокойно общался с идеологическими противниками, рассказывая им, зачем городу нужен храм святой Екатерины. Режиссер и драматург Николай Коляда отменил репетицию и пришел поддержать горожан.

«Спорт с верой»: Шнуров описал конфликт вокруг храма в Екатеринбурге
Лидер группы «Ленинград» высмеял участие спортсменов РМК в конфликте.
shev-0060.jpg

Фото: Дмитрий Шевалдин

Тем не менее, мирным это мероприятие выглядело только на первый взгляд и издалека. Чем ближе к забору — тем плотнее толпа и громче лозунги. И, как и вчера, время от времени защитники скверы пытались разрушить не столь прочное ограждение. На какое-то время сотрудникам Росгвардии удавалось сохранять его целостность.

В какой-то момент даже появились запасные секции, которыми заменили поврежденные фрагменты. И все-таки несколько секций забора удалось вырвать и утопить в Исети. К полуночи в периметре осталось около 70% ограждения, остальные участки живой цепью охраняли росгвардейцы.
После аномальной жары в Свердловскую область придут заморозки
Всю неделю также придется терпеть дожди.
shev-0165.jpg

Фото: Дмитрий Шевалдин

Губернатор Свердловской области утром заявивший, что его «главная задача — добиться мира, спокойствия и понимания», к вечеру изменил свое мнение. На переговорах с участниками конфликта, которые состоялись в 16:00, он сказал, что его задача — сделать так, чтобы соблюдался закон. Поэтому те, кто его нарушал, прорываясь за ограждения или оказываясь в точке столкновения, были задержаны.

После 23:00 на некоторых участках вновь был распылен газ. Были ли это перцовые баллончики или дымовые шашки, неизвестно. Но неприятный запах почувствовали многие: актер Олег Ягодин с дочерью был вынужден покинуть сквер.

К полуночи защитники сквера и охранники забора сблизились вплотную — никто уже не требовал от собравшихся отойти от ограждения. Измятый забор с обеих сторон крепко держали охранники порядка и горожане. В толпе раздавали булочки и воду. «К сожалению, агрессивных людей много с обеих сторон. И это расстраивает, — отметил один из защитников сквера. — Протест должен быть мирным».

ЕТВ продолжает следить за тем, что происходит у забора в сквере.
Вторая ночь стояния за сквер у Драмы

Видео: ЕТВ

Фото: Дмитрий Шевалдин
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «Часть забора вокруг храма святой Екатерины утопили в Исети »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Скверная история, храм Святой Екатерины, сквер, Екатеринбург, конфликт, Евгений Куйвашев, Александр Высокинский, Константин Киселев, Вячеслав Вегнер
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Александр Цыпкин: интервью на бегу!
17 мая в 18:15
С Александр Цыпкин
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
17 мая в 19:30
С Ольга Славникова