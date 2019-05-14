Часть забора вокруг храма святой Екатерины утопили в Исети

Вечером 14 мая в сквере у театра драмы было более многолюдно, чем было накануне. Причем, со обеих сторон. Забор по периметру двойной цепью охраняли сотрудники Росгвардии, среди которых было много женщин. К 22:00 к ним присоединились омоновцы, вставшие внутри периметра. Защитников сквера тоже было больше. По предварительным (и примерным) подсчетам — почти три тысяч человек.

Собравшиеся скандировали «Демонтаж», имея в виду забор, «Мы за сквер!», «Мы здесь власть!», «Позор!», обращаясь к охранникам. Но главный лозунг собравшихся — «Это наш город!» И хотя люди неоднократно выкрикивали «Мы ждем мэра!», ни мэр Екатеринбурга Высокинский и губернатор Свердловской области Куйвашев к горожанам не вышли.