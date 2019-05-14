Часть забора вокруг храма святой Екатерины утопили в Исети
Итоги второго дня противостояния у забора, за которым находится территория строительства храма святой Екатерины, оказались уже более печальными. Задержано более десяти человек, среди них — женщины и несовершеннолетние.
Одному человеку после «взаимодействия» с сотрудниками органов правопорядка потребовалась медицинская помощь.
Видео: ЕТВ
Вечером 14 мая в сквере у театра драмы было более многолюдно, чем было накануне. Причем, со обеих сторон. Забор по периметру двойной цепью охраняли сотрудники Росгвардии, среди которых было много женщин. К 22:00 к ним присоединились омоновцы, вставшие внутри периметра. Защитников сквера тоже было больше. По предварительным (и примерным) подсчетам — почти три тысяч человек.
Собравшиеся скандировали «Демонтаж», имея в виду забор, «Мы за сквер!», «Мы здесь власть!», «Позор!», обращаясь к охранникам. Но главный лозунг собравшихся — «Это наш город!» И хотя люди неоднократно выкрикивали «Мы ждем мэра!», ни мэр Екатеринбурга Высокинский и губернатор Свердловской области Куйвашев к горожанам не вышли.
Увеличилось и число представителей власти. Кроме заместителя полпреда по УрФО Бориса Кириллова, который вышел в народ и вчера, в толпе был замечены депутат областного законодательного собрания Вячеслав Вегнер. Депутата городской думы Константина Киселева поддержали его коллеги-коммунисты Пирожков и Ступников. Члены КПРФ пришли с красными флагами и бодро распевали советские песни.
Пришел к людям протоиерей, настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло. И около часа спокойно общался с идеологическими противниками, рассказывая им, зачем городу нужен храм святой Екатерины. Режиссер и драматург Николай Коляда отменил репетицию и пришел поддержать горожан.
Фото: Дмитрий Шевалдин
Фото: Дмитрий Шевалдин
Губернатор Свердловской области утром заявивший, что его «главная задача — добиться мира, спокойствия и понимания», к вечеру изменил свое мнение. На переговорах с участниками конфликта, которые состоялись в 16:00, он сказал, что его задача — сделать так, чтобы соблюдался закон. Поэтому те, кто его нарушал, прорываясь за ограждения или оказываясь в точке столкновения, были задержаны.
После 23:00 на некоторых участках вновь был распылен газ. Были ли это перцовые баллончики или дымовые шашки, неизвестно. Но неприятный запах почувствовали многие: актер Олег Ягодин с дочерью был вынужден покинуть сквер.
К полуночи защитники сквера и охранники забора сблизились вплотную — никто уже не требовал от собравшихся отойти от ограждения. Измятый забор с обеих сторон крепко держали охранники порядка и горожане. В толпе раздавали булочки и воду. «К сожалению, агрессивных людей много с обеих сторон. И это расстраивает, — отметил один из защитников сквера. — Протест должен быть мирным».
Видео: ЕТВ